В Гомельском районе стали появляться военные авто Министерства обороны Беларуси

В Гомельском районе стали появляться военные авто Министерства обороны Беларуси5
- 7.05.2022, 17:12
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На машинах были отличительные знаки.
Вчера днем в Гомельском районе на участке между деревнями Контакузовка и Рудня Прибытковская были замечены несколько военных грузовиков с отличительными знаками в виде красных квадратов и номерами МО, пишет «Флагшток».
Несколько ГАЗ и МАЗ направлялись в сторону Гомеля.
Еще один военный МАЗ жители района заметили при повороте с той же трассы к Зябровскому аэродрому.