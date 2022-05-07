В Гомельском районе стали появляться военные авто Министерства обороны Беларуси 5 7.05.2022, 17:12

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На машинах были отличительные знаки.

Вчера днем в Гомельском районе на участке между деревнями Контакузовка и Рудня Прибытковская были замечены несколько военных грузовиков с отличительными знаками в виде красных квадратов и номерами МО, пишет «Флагшток».

Несколько ГАЗ и МАЗ направлялись в сторону Гомеля.

Еще один военный МАЗ жители района заметили при повороте с той же трассы к Зябровскому аэродрому.

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