В магазинах Jysk устроили финальные распродажи со скидками до 90% 10.06.2022, 19:20

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Купить товар по бросовым ценам можно в двух магазинах в Минске.

В магазинах Jysk до 19 июня проводят анонсированную ранее финальную распродажу. Скидки на некоторые позиции доходят до 90%. Купить товар по бросовым ценам можно в двух магазинах в Минске. Zerkalo.io попыталось узнать, намерена ли торговая сеть оставаться на белорусском рынке.

Товар на распродаже можно купить только в двух магазинах — на Горецкого, 2 и Каменногорской, 3.

— Интернет-магазин не работает, приходите в стационарные магазины, — сообщила по телефону сотрудница службы поддержки.

На уточнение, будут ли окончательно закрыты магазины, она сообщила, что «это пока неизвестно».

По данным Единого госрегистра юрлиц и ИП, компания «Йуск» (под таким названием она зарегистрирована в Беларуси) считается действующей, информации о прекращении деятельности в базе на момент выхода этого текста не было. При этом номер мобильно телефона, которые указан в Едином госрегистре, недоступен.

Тем временем компания «Йуск» попала в список тех, в которые чиновники намерены прийти с проверками. Заглянуть «в гости» намерены сотрудники департамента госинспекции труда при Минтруда. По всей видимости, вопросы будут касаться трудовых отношений. Связаться с работниками компании, чтобы узнать, какая сейчас ситуация с занятостью и выплатами зарплат, не удалось.

Напомним, первый магазин датской торговой сети Jysk открылся в Минске в 2016 году. Спустя пять лет эти магазины появились в Гродно, Бресте, Могилеве, Молодечно, Бобруйске и Пинске.

С 18 апреля Jysk приостановил работу в Беларуси. После в магазинах выстроились большие очереди за продукцией.

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