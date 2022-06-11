На бумажной фабрике в Добруше случился пожар 1 11.06.2022, 14:12

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Горел бумажный цех предприятия.

Минувшей ночью на бумажной фабрике по улице Луначарского, 7 в Добруше случился пожар, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании в железобетонном здании 1986 года постройки поступило спасателям в 03:10. Горел бумажный цех предприятия. Пожар повредил 15 кв. метров транспортерной ленты машины №7 (сушильной камеры).

Технологический процесс цеха был остановлен, работа предприятия в целом не нарушена. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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