«33 человека находились на корабле во время попадания ракеты - для русских это болезненный удар» 1 20.06.2022, 14:27

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Как ВСУ громят российский флот в Черном море.

Украинские военно-морские силы ликвидировали и отправили по всем известному курсу еще одно судно оккупанта. Речь идет о судне обеспечения Черноморского флота РФ "Василий Бех".

Судно "Василий Бех" следовало на остров Змеиный для транспортировки оружия, боеприпасов и личного состава, напоминают журналисты проекта FreeДом в своем сюжете.

"Ориентировочно 33 человека находились на этом корабле во время попадания ракеты. Для русских это действительно болезненная утрата", — бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Вскоре ВМС ВСУ опубликовали и сам момент попадания ракетами в российское судно.

"Василий Бех" - относительно новое пополнение Черноморского флота РФ. Он был спущен на воду 2 августа 2016 года и буквально сразу был отбуксирован в Севастополь. Принят в состав ЧФ РФ в 2017 году.

"Украинские ВМС ВСУ поразили судно "Василий Бех" ракетами "Гарпун", — говорится в сюжете. Информацию об уничтожении судна именно "Гарпунами" подтвердили и в США. Дэн Ламот, журналист The Washington Post, сообщает со ссылкой на источник в обороне США, что ракеты не поставлялись в Украину Америкой, но они - американского происхождения.

"В Украине на сегодня есть не только данный вид вооружений, но и то, что она его не экономит", — отмечает военный эксперт Владимир Коваленко.

По предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных неизвестна. Российские корабли пытаются провести поисково-спасательную операцию.

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники уничтожили 13 морских суден и катеров оккупантов. Среди них - затонувший флагман ЧФ РФ "Москва", подбитый фрегат "Адмирал Макаров", судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". Теперь в украинской копилке есть и судно обеспечения.

"На сегодня РФ в Черном море унижена целиком и полностью. Ее черноморская флотилия проявила свою беспомощность", — подытожил военный эксперт.

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