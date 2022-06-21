Николая Статкевича этапировали из Гомеля 2 21.06.2022, 17:33

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Николай Статкевич

Куда — неизвестно.

Лидера белорусской оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича этапировали из СИЗО-3 в Гомеле. Куда — неизвестно. Жена оппозиционного политика Марина Адамович пишет, что, возможно, его перевели в Глубокое:

— Только там есть особый режим, «камерное содержание» — такая тюрьма в колонии. Остается только ждать и молиться, чтобы этап не был слишком тяжелым.

Напомним, лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича осудили на 14 лет колонии особого режима.

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