Николая Статкевича этапировали из Гомеля

Николая Статкевича этапировали из Гомеля2
- 21.06.2022, 17:33
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Куда — неизвестно.
Лидера белорусской оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича этапировали из СИЗО-3 в Гомеле. Куда — неизвестно. Жена оппозиционного политика Марина Адамович пишет, что, возможно, его перевели в Глубокое:
— Только там есть особый режим, «камерное содержание» — такая тюрьма в колонии. Остается только ждать и молиться, чтобы этап не был слишком тяжелым.
Напомним, лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича осудили на 14 лет колонии особого режима.