Белорусский ритейл отдали на откуп российским торговым сетям 26.06.2022, 17:52

Речь про торговые сети «Доброцен» и «Светофор».

Российские жесткие дискаунтеры продолжают открывать новые магазины в Беларуси. Речь про торговые сети «Доброцен» и «Светофор». Как следует из информации в торговом реестре, дискаунтеры в этом году приросли новыми торговыми объектами (но в некоторых городах их магазины закрылись), пишет zerkalo.io.

В этом году в Беларуси зарегистрировали четыре новых «Доброцена», следует из торгового реестра. В феврале — в Калинковичах, в мае — еще один в этом же городе, а также в Свислочи и Волковыске. Теперь в целом по стране насчитывается 25 торговых объектов этой сети.

Торговая сеть «Светофор» также расширяется. В январе ее магазины открылись в Лиде, Давид-Городке, Минске, Слуцке, в феврале — в Жодино и Глуске, в марте и в мае — в Могилеве, в мае — также в Горках.

При этом некоторые магазины «Светофора» исключили из торгового реестра. К примеру, в феврале — магазины в Минске, Витебске, а марте — в Барановичах, в мае — в Горках и Пинске.

В 2020 году Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверило юрлица, развивающие торговую сеть «Светофор», и не выявило фактов недобросовестной конкуренции. История началась с критики тогдашнего первого вице-премьера Беларуси Дмитрия Крутого в адрес российских жестких дискаунтеров «Светофор» и «Доброцен», которые экономят благодаря паллетной выкладке. Чиновник заявлял, эти ритейлеры «вызывают недовольство не только у субъектов торговли, но и у граждан, которые получают товары непонятного качества по непонятной цене».

Руководство «Светофора» в Беларуси тогда поясняло, что «непонятно какие цены — это маленькие цены». Они также отвергали претензии и в большом количестве российских товаров в белорусских магазинах сети.

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