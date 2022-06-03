Ученые выяснили, зачем жирафам такая длинная шея 3 3.06.2022, 20:58

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Как эволюционировала длинная шея жирафа, долгое время оставалось загадкой.

Существовали разные мнения на этот счет, но ученые никогда не сомневались, что рост шеи во многом спровоцировала высокая листва, пишет hightech.fm.

Но по мере того, как исследователи все больше наблюдали за поведением жирафов, они начали понимать, что элегантная длинная шея на самом деле служит оружием в соревнованиях самцов.

Жирафы раскачивают своей шеей, длина которой составляет от 2 до 3 м, чтобы наносить своим черепом удары по слабым местам противника. В результате чем длиннее шея, тем больший урон наносит жираф.

Авторы новой работы исследовали останки Discokeryx xiezhi. Это необычное раннее жирафообразное. Оказалось, что размер шеи самцов жирафов напрямую связан с социальной иерархией, а конкуренция за ухаживание является основной причиной роста шеи.

По словам команды, шейные позвонки Discokeryx xiezhi были очень толстыми и имели самые сложные соединения между головой и шеей. Такая морфология позвоночника была оптимальна для того, чтобы наносить удары головой.

Около 7 млн лет назад Восточноафриканское плато превратилось из леса в открытые пастбища, и прямым предкам жирафов пришлось приспосабливаться к изменениям. Вполне возможно, что самцы предков жирафов в этот период выработали способ нападать на своих конкурентов, размахивая шеей и головой. Эта борьба, которая поддерживалась половым отбором, привела к тому, что у жирафов начала расти шея. В течение 2 млн лет она росла и стала той длины, которая есть у современных жирафов.

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