В России массово блокируют ВПН-сервисы

Что делать в этой ситуации?

VPN используют для обхода блокировки — но и его можно заблокировать. Рассказываем, что делать в такой ситуации.

На сегодня в России заблокированы около десятка сервисов для обхода блокировок. Среди них такие популярные, как Psiphon, Lantern, Proton VPN и Nord VPN. И они действительно перестали работать.

В Беларуси заблокирован TOR — и то условно, так как к нему легко получить доступ. Но VPN могут заблокировать в любой момент, технически это несложно. Что тогда делать?

1. Попробуйте другой сервер и «поиграйтесь» с настройками клиента

Во многих сервисах есть возможность изменить страну, с которой вы заходите в сеть, есть ли там какой-то режим, который поможет обойти блокировку.

2. Напишите в поддержку

В случае если на другой ВПН вы не хотите переходить, или ваш был платный — обратитесь в поддержку сервиса. Возможно, они уже придумали решение вашей проблемы или по крайней мере вернут деньги.

3. Поищите другой VPN

Если вы пользовались бесплатным сервисом, то просто найдите другой. К примеру, из этого списка.

Существует еще такой сравнительный список для 190 различных сервисов. Справа в таблице есть графа «Free Trial Available» для тех сервисов, у которых существует бесплатная версия. Среди интересных и бесплатных — Riseup VPN, который делают активисты из США за свой счет.

Но будьте внимательны — не все VPN надежны. К примеру, в магазине Google Play есть уйма бесплатных, но сомнительных сервисов. Если вы заходите в ВПН, то вы доверяете ваши данные сервису, и если он ненадежен, то может слить ваши данные, пароли и весь трафик.

Большинство хороших VPN платные. Список платных и надежных есть здесь.

4. Воспользуйтесь другими сервисами обхода блокировок

Таких существует много. Самые известные и надежные: Tachyon, TOR, Lantern и Psiphon. Это не просто VPN, они используют ряд технологий, которые увеличивают вероятность обхода цензуры.

Если сайты сервисов заблокируют, то есть возможность скачать клиент через почтовый запрос. Для TOR пришлите e-mail с названием вашей операционной системы (Windows, Android, Mac, Linux) на адрес gettor@torproject.org. для Psiphon пришлите пустое письмо на адрес get@psiphon3.com.

Также некоммерческая организация Роскомсвобода разработала специальное приложение для браузеров для обхода запретов. Он доступен для Firefox и Chrome.

Такое же приложение создала другая компания. Он доступен для Firefox, Edge и Chrome.

Если нет возможности что-то установить (например, это запрещено у вас на работе), то воспользуйтесь сервисом Wayback Machine. Скопируйте в адресную строку адрес сайта и, если в сервисе нет его копии, нажмите кнопку «Save this URL in the Wayback Machine». После этого вы получите ссылку на зеркало страницы заблокированного сайта. Правда, если он будет нагружен, это займет много времени.

Еще один вариант без установки — сохраненные страницы от поисковых сервисов. Для того, чтобы их увидеть, введите в поисковую строку предполагаемый заголовок статьи или ресурса или их адрес и, скорее всего, у вас получится найти сохраненную копию.

Минус двух последних вариантов в том, что у вас не будет возможности работать с «живым» сайтом — вы всегда будете видеть более или менее старую копию.

5. Создайте собственный VPN-сервис

Для этого вам нужно приобрести сервер. Сделать это можно здесь или найти подходящий сервис через поиск — правда, нужно, чтобы человек, который покупает и оформляет на себя сервер, был не в Беларуси, а сервис был надежен. Аренда сервера обойдется в 2-5 евро в месяц.

Один из интересных сервисов для создания собственного VPN, сделанный Google специально для обхода блокировок — Outline. Чтобы он работал, нужно воспользоваться инструкцией.

Также есть сервис Amnezia VPN, который можно поместить на вашем собственном сервере.

Инструкция по тому, как создать собственный VPN без посторонних сервисов — здесь, но это ощутимо сложнее, ведь придется «играться» с Linux.

А вот инструкции по тому, как присоединиться к такому VPN для Android, iPhone, Windows и Mac.

