В Минске начали сносить еще один квартал двухэтажек 6 11.07.2022, 19:54

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Что будет на их месте?

В Минске в районе Волгоградской начали сносить дома. На отрезке улицы между Логойским трактом и Кнорина еще можно увидеть покинутые двухэтажки 1950-х годов, однако скоро они пойдут «под нож». На месте двухэтажных домов и усадеб в этой части города возведут многоэтажки, пишет «Онлайнер».

Скоро должен очень сильно измениться участок в четырехугольнике: Логойский тракт — Волгоградская — Кнорина — Севастопольская. Сейчас здесь находятся сталинские двухэтажки и частные усадьбы, но на территорию уже зашла строительная техника.

Появился паспорт объекта, вокруг нескольких домов возникло ограждение, некоторые постройки уже начали сносить. Например, уже почти полностью разрушено здание, прописанное по улице Новгородской, 4. Оно было офисным.

Заказчик строительства — УКС Центрального района, который возведет здесь многоэтажные жилые дома. На паспорте объекта указано, что сейчас этап 1-й очереди строительства.

Началом работ отмечена дата 23 июня 2022 года, окончание запланировали на 6 апреля 2023 года. Похоже, в целом дел по сносу предстоит немало.

Ранее в администрации Первомайского района Минска рассказывали, что в обозначенных границах построят шесть многоквартирных жилых домов, причем заказчиками станут сразу два УКСа: не только из Центрального, но и из Советского района.

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