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Ударами HIMARS уничтожен российский генерал-майор из Крыма: новые подробности

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  • 12.07.2022, 10:31
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Ударами HIMARS уничтожен российский генерал-майор из Крыма: новые подробности

Всего за один обстрел было ликвидировано около 150 оккупантов.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о гибели 150 российских оккупантов, включая генерала и пяти офицеров в результате удара Вооруженных сил Украины по их базе в оккупированной части Херсонской области.

По его данным среди погибших начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин.

"После попадания ракет HIMARS по штабу в Херсонской области погиб начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин. Полковник Кенс, о гибели которого мы сообщали вчера, погиб там же. А кроме него – командир 20 мотострелковой дивизии (в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрей Горобец, начальник оперативного отделения штаба 20 мсд полполковник Коваль, начальник артиллерии 20 мсд полполковник Гордеев. Всего погибших более 150, включая 5 офицеров", - говорится в сообщении.

Добавим, что в российском сегменте Сети подтверждают информацию о ликвидации начальника штаба 22-го армейского корпуса РФ, генерал-майора Насбулина, а вместе с ним еще нескольких российских командиров, в результате попадания наших ракет по штабу оккупантов в Херсонской области.

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