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В Гомеле уходит с молотка имущество мясокомбината

  • 12.07.2022, 23:16
В Гомеле уходит с молотка имущество мясокомбината

История мясокомбината начинается с 1896 года.

Гомельский мясокомбинат — одно старейших предприятий Гомеля. Его история начинается с 1896 года, когда в городе была основана частная скотобойня, позже переоборудованная в мясокомбинат. Мясные изделия пользуются спросом в любое время, поэтому переходный период после развала Советского союза предприятие пережило без особых потрясений, пишет «Флагшток».

«Первый звоночек» для предприятия прозвенел только в 2013 году, по итогам которого был зафиксирован убыток в размере 75,5 млрд неденоминированных рублей. В тот год впервые дала о себе знать накопленная задолженность предприятия, необходимость погашения которой стала серьезной проблемы. В 2015 году, после очередной резкой девальвации беларусского рубля, ситуация стала критической, поскольку долги предприятия уже почти сравнялись со стоимостью всего имущества.

В 2017 году Гомельский мясокомбинат оказался в центре громкого скандала. На предприятии было выявлено испорченное мясо, которое собирались продать в магазинах в виде консервов. Следствие показало, что на предприятии не соблюдали условия хранения, в результате мясо плесневело и было повреждено грызунами. Из судебных заседаний стало известно, что причиной порчи стало в том числе и сложное финансовое состояние предприятия.

Исполнять обязательства с каждым годом становилось все сложнее. В итоге наступил тот момент, когда заложенное имущество было арестовано и выставлено на продажу. Сегодня на торговой площадке «БелЮрОбеспечение» продается комплекс недвижимого имущества, принадлежащий ОАО «Гомельский мясокомбинат».

Производственная территория площадью 2,643 га, расположенная в Гомеле на 8-м переулке Ильича, состоит из 12 капитальных строений. Среди объектов в том числе есть и сооружения производственного назначения, такие как цех сухих бульонов и пельменный цех. Самое старое здание из этого комплекса было построено еще в 1957 году.

До продажи основного производственного корпуса мясокомбината, который находится на улице Ильича, дело пока не дошло. Но учитывая, что задолженность предприятия с каждым годом увеличивается, а выручка от реализации последние два года сокращается, логичным выходом из сложившейся ситуации является запуск процедуры банкротства.

Заметим, что схожие проблемы сегодня испытывают и другие мясоперерабатывающие заводы Гомельской области. Принимая во внимание еще и сложное финансовое состояние ОАО «Гомельхлебпром», можно сделать вывод, что несмотря на заверения чиновников, продовольственная безопасность региона как никогда находится под угрозой. Можно вырастить зерно или крупно-рогатый скот, но без перерабатывающих предприятий, превратить сырье в продукты питания невозможно. А с этим у нас могут возникнуть сложности уже в ближайшее время.

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