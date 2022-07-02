Отгородиться от сумасшедшего диктатора: как выглядит построенная Польшей стена на границе с Беларусью 1 2.07.2022, 12:17

1,792

Фото: REUTERS

Фоторепортаж.

30 июня Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью из-за организованного осенью 2021 года белорусским диктатором Александром Лукашенко миграционного кризиса.

В пограничной службе Польши сообщили, что в заграждении предусмотрены 24 проема для крупных зверей, 140 отверстий для небольших зверей, а также водопропускные трубы.

Длинна стены составляет около 140 километров, а высота 5,5 метра. Всего же протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км, 186 км из которых проходят по суше.

НВ публикует фоторепортаж с польско-белорусской границы.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий у стены, возведенной для предотвращения пересечения мигрантами польско-белорусской границы.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Польша, Литва и Латвия в 2021 году столкнулись со значительным ростом числа нелегальных мигрантов со стороны белорусской границы.

Позже появились данные о том, что беженцев к границе организовано свозили силовики режима Александра Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».