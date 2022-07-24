Белоруска из Могилева выиграла конкурс «Мисс Москва-2022» 9 24.07.2022, 9:54

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Ранее она получила титул «Мисс Вива Браслав».

В российской столице состоялся конкурс красоты и талантов «Мисс Москва-2022». Первое место заняла 24-летняя переводчица из Могилева Анна Янкова, пишет zerkalo.io.

На странице белоруски в Instagram сказано, что она переводчик и педагог, знает английский и немецкий языки.

Янкова родилась в Могилеве и уже принимала участие в конкурсах красоты. Так, например, она получила титул «Мисс Вива Браслав-2018».

В Instagram у Анны сейчас почти 50 тысяч подписчиков. Девушка заявила, что ее главная мечта — сниматься в клипах и фильмах.

Кроме того, она занимается танцами и садится на три шпагата.

Всего в конкурсе принимали участие 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет.

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