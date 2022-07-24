закрыть
24 июля 2022, воскресенье, 10:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белоруска из Могилева выиграла конкурс «Мисс Москва-2022»

9
  • 24.07.2022, 9:54
  • 2,150
Белоруска из Могилева выиграла конкурс «Мисс Москва-2022»

Ранее она получила титул «Мисс Вива Браслав».

В российской столице состоялся конкурс красоты и талантов «Мисс Москва-2022». Первое место заняла 24-летняя переводчица из Могилева Анна Янкова, пишет zerkalo.io.

На странице белоруски в Instagram сказано, что она переводчик и педагог, знает английский и немецкий языки.

Янкова родилась в Могилеве и уже принимала участие в конкурсах красоты. Так, например, она получила титул «Мисс Вива Браслав-2018».

В Instagram у Анны сейчас почти 50 тысяч подписчиков. Девушка заявила, что ее главная мечта — сниматься в клипах и фильмах.

Кроме того, она занимается танцами и садится на три шпагата.

Всего в конкурсе принимали участие 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин
Полину Шарендо надо спасать
Полину Шарендо надо спасать Наталья Радина
Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман