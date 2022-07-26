Белоруска взошла с бело-красно-белым флагом на вершину К2 26.07.2022, 23:02

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Это круче, чем Эверест.

Пусть себе гора Чогори, также известная как К2, на 200 с лишним метров ниже Эвереста, подняться туда гораздо труднее. На K2 за всю историю поднялись менее четырех сотен человек, 91 человек погиб в дороге. И на Эвересте, и на К2 побывала белоруска Лилия Яновская, на обеих вершинах – с бело-красно-белым флагом, пишет «Белсат».

Белоруска Лилия Яновская вместе с дочерью Дарьей в составе команды альпинистов 14 мая поднялась на Эверест – самую высокую вершину мира. А 22 июля Лилия поднялась на гору K2 В Пакистане – одну из самых опасных гор мира с высотой пика в 8610 метров от уровня моря и относительной высотой в 4020 метров. Лилия поставила рекорд: ей через две недели будет 63 года, а ранее старейшей женщиной на К2 была 52-летняя. К тому же, Лилия – первая белоруска на К2.

Ольга Яновская, дочь Лилии и сестра Дарьи, рассказала в эфире «Белсата» то, что мать успела передать с гор: мобильной связи там нет даже в лагерях, разговаривают только иногда через спутниковую связь или через SMS. Ольга знает, что перед восходом на вершину матери было тяжело – когда шла из первого лагеря во второй. Дочь даже думала, что Лилия не пойдет дальше. Но около 3 часов ночи 22 июля Лилия добралась до вершины.

Лилия Яновская родом из Минска, но в конце 1990-х переехала в Канаду, поэтому на Эверест собиралась идти с бело-красно-белым и канадским флагами, но из-за событий в Украине взяла с собой еще и украинский – на вершине мать и дочь подняли все три. На К2 Лилия взяла с собой только бело-красно-белый.

Сейчас, говорит Ольга, мать находится в базовом лагере в горах, так как на следующей неделе готовится взойти на еще один пик-восьмитысячник: соседнюю с К2 вершину К4 – Гашербрум ІІ. Базовые лагеря для восхода на эти вершины находятся рядом, поэтому далеко спускаться не нужно.

«Еще пока домой она не возвращается, – рассказывает Ольга о матери. – Но чувствует она себя довольно хорошо, она полна энергии. И восхождение на К2 ее очень сильно вдохновило. И я думаю, в будущем будут еще восьмитысячники».

Самые сложные моменты восхождения для Лилии, объясняет Ольга, это бытовые: например, на высоте вода закипает при температуре менее 100°С, поэтому даже кипяток недостаточно чистый. Лагеря в горах очень маленькие и тесные – многие болеют из-за этого. Когда приходится неделями ждать хорошей погоды, жить в лагерях трудно. Но ни мать, ни сестра ей ни на что не жалуются во время восхождения.

Лилия и Дарья Яновские вместе занимаются скалолазанием уже давно: около 10 лет назад вместе поднялись на Килиманджаро в Танзании, сейчас вместе ходят в горы. Ольга рассказывает, что сама она не занимается скалолазанием, но улыбается: «Может, в будущем, еще не поздно начать».

Как мать выбирает себе вершины, Ольга даже не знает: говорит, сначала Лилия хотела попробовать силы только на одном восьмитысячнике, Чо-Айю в Непале, а когда получилось, она просто почувствовала, что «есть возможность – и можно двигаться дальше». Когда покорился Эверест, захотелось большего. Что будет после К2 и К4, Ольга даже думать не хочет: в Гималаях-то есть еще вершины-восьмитысячники, но они считаются еще более опасными, поэтому о дальнейших планах не спрашивает мать.

«Постоянно я ее отговариваю, постоянно пишу SMS-ки и говорю, что не поздно повернуть назад, но мама не слушает, мама идет дальше», – рассказывает Ольга.

Но она знает, что на К2 и К4 мать ходила с норвежкой Кристиной Хорилла – а та собирается побить мировой рекорд и подняться на все 14 гор-восьмитысячников за полгода. У Ольги есть опасения, что мать пойдет вместе с ней.

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