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Президент Литвы пообещал помочь Украине одержать победу над Россией

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  • 28.07.2022, 17:26
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Президент Литвы пообещал помочь Украине одержать победу над Россией

Гитанас Науседа заявил, что московского тирана нужно останавливать.

Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал, что его страна будет предоставлять Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь вплоть до победы над Россией, сообщает «Новое время».

«Сегодня Литва поддерживает Украину всеми своими возможностями: предоставляет и будет предоставлять военную, гуманитарную и финансовую помощь вплоть до победы», — сказал он во время выступления в Верховной Раде Украины.

Президент Литвы добавил, что его страну объединяет желание помочь Украине, поэтому готовы прилагать усилия для поддержки украинцев не только власти, но и простые литовцы, представители бизнеса и неправительственных организаций.

«Литва поможет Украине одержать победу в этой войне. Мы хорошо осознаем угрозу, которую представляют имперские амбиции России для безопасности всего региона. Исторический опыт учит, что московского тирана нужно вовремя останавливать», — отметил Науседа.

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