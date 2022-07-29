В Гомеле за совершение таинства крещения выписали штраф в 640 рублей 7 29.07.2022, 12:18

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Дмитрий Подлобко

Фото: instagram.com/clf_belarus

Лукашисты преследуют христиан.

Над священником гомельской церкви христиан полного Евангелия «Живая вера» Дмитрием Подлобко, задержанным в среду, на следующий день, 28 июля, прошел суд. Об этом он сам рассказал в своем телеграм-канале.

Пастора судили по статье 24.23 КоАП: милиция расценила проведение водного крещения без разрешения как несанкционированное массовое мероприятие.

Суд назначил Подлобко штраф в размере 20 базовых величин — это 640 рублей. Священник, по его словам, воспринял это с облегчением, так как опасался более жесткого наказания.

«Я рад, что, во-первых, за имя Христово удостоился чести быть гонимым, а во-вторых, что имел шанс коснуться Евангелием Иисуса Христа этого молодого парнишки (который был крещен. — Прим. ред.). Если ради этого парнишки мне нужно было все это проходить, то оно того стоило!» — написал пастор.

Гомельскую церковь «Живая вера» Дмитрий Подлобко и его жена Оксана, выходцы из Могилева, основали в 1997 году совместно с миссионером из Дании Эрлингом Лаурсеном. Церковь входит в состав Республиканского объединения общин христиан полного Евангелия в Беларуси.

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