Идентифицирован садист из Калмыкии, зверски пытавший украинского военного

Идентифицирован садист из Калмыкии, зверски пытавший украинского военного9
- 29.07.2022, 12:43
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В сети опубликованы его персональные данные.
Российские оккупанты подвергли чудовищным пыткам украинского пленного.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пыток захватчики опубликовали в сети и она появилась на нескольких каналах в Телеграмм.
Палача уже идентифицировали. В сети опубликованы его персональные данные.
Арошанов Виталий Валерьевич, дата рождения - 21.02.1983. Номера телефонов: 79169261270, 79779710839 79688136227. Номер паспорта: 8514499211. ИНН: 081408919308. СНИЛС: 12247005916. Адрес: Россия, Респ. Калмыкия, г. Елиста, мкр. 4-й, д. 48, кв. 16.
Украинские военные пообещали отомстить и ликвидировать садиста.