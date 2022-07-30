Военный эксперт оценил вероятность повторного наступления войск РФ на Киев 30.07.2022, 21:44

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Эксперт рассказал о ситуации по трем направлениям.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов оценил вероятность повторного наступления российских оккупантов на Черниговском и Сумском направлениях.

По его словам, на сегодня ситуация на Волынском, Полесском и Северском направлениях остается стабильной. Относительно огневого воздействия, то его больше наблюдается на Северском направлении, пишет zn.ua.

Как отмечает Жданов, на стыке границы в Черниговской и Сумской областях находится не больше 7-8 БТГр, что не представляет опасности на сегодняшний день. Накопления вражеских войск по этим направлениям не наблюдается.

"Посмотрите протяженность границ этих двух областей с РФ и там буквально по эти две группы стоят на дистанции 100–150 км, то есть там нет группировки войск. За ними стоит артиллерия, которая наносит нам удары", - объясняет Жданов на своем канале в Youtube.

Сегодня используются и в Черниговской и в Сумской области ракеты противовоздушной обороны С-300 и С-400. Жданов предположил, что ужесточение обстрелов ракетами С-300 может означать, что России уже не хватает комплексов Искандер.

Однако, отмечает эксперт, Россия формирует в Мулине новый вражеский армейский корпус, который будет состоять примерно из 15 тысяч человек, и может быть сформирован ближе к 10-15 августа. При этом дополнительно потребуется время на опрокидывание этих сил. Пока неизвестно, на какое из направлений он будет переброшен.

Ранее Жданов предположил, что украинская армия может освободить Херсон до конца лета.

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