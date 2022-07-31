Как Ирпень возвращается к жизни после российской оккупации 1 31.07.2022, 18:13

За месяц ожесточенных боев было повреждено почти 70% города.

Уже прошло почти четыре месяца с того момента, как украинские защитники освободили от российских агрессоров небольшой уютный городок Ирпень в Киевской области.

Фотокорреспонденты «Униана» побывали в Ирпене, чтобы зафиксировать, как оживает городок после российской агрессии.

Хоть в городе активно ведутся восстановительные работы, а жители пытаются вернуть к нормальной жизни, в частности, проводя солнечные летние дни на городском пляже, куда не посмотри – все напоминает о жестоких преступлениях российских оккупационных войск.

Сгоревшие дома, разбитые машины, уничтоженная инфраструктура – по словам мэра Александра Маркушина, за месяц ожесточенных боев было повреждено почти 70% города.

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