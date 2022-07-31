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Российские военные опозорились на параде ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге

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  • 31.07.2022, 20:45
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Российские военные опозорились на параде ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге

Отличились военнослужащие атомной подлодки «Вепрь».

Военнослужащие Военно-морского флота РФ опозорились во время празднования профессионального праздника в Санкт-Петербурге, пишет apostrophe.ua.

Так, 31 июля в России отмечается День военно-морского флота. По случаю праздника сегодня в Санкт-Петербурге организовали парад, в ходе которого был проведен Кронштадтский рейд.

Один из участников мероприятия была атомная подлодка Северного флота "Вепрь", военнослужащие которой угодили в конфуз. Так, российские моряки после прибытия в порт позировали для официальной фотосессии. Фотограф заснял, что фуражки экипажа подлодки держатся на обычных лямках от женских бюстгальтеров.

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