«Купили хату всего за 400 долларов» 1 8.07.2022, 9:21

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Как минчане сделали стильный и недорогой ремонт в старом доме в озерном краю.

Герои материала на сайте realt.by Виталий и Наталья купили, считай, за бесценок старый домик в краю озер и лесов возле Сенно, и вдохнули в него новую жизнь. И эта история не про «дорого-богато», а про пример ремонта с минимальными затратами, своими силами и в удовольствие. Мы потратили в пути два с половиной часа, пока доехали до их деревни, но об этом ни разу не пожалели — старую хатку, пустовавшую лет 15, теперь не узнать.

Виталий сразу предупредил — не ожидайте увидеть здесь дорогой ремонт на манер городских апартаментов в деревне.

— Главная идея этой реконструкции — привести дом в чувство без больших затрат, — говорит Виталий. — Если что-то и покупать, то по минимуму, стараться использовать материалы и вещи вторичного использования.

Вся это история началась более 10 лет назад, после свадьбы героев.

— У моей супруги родственники живут в Сенно, — рассказывает владелец дома. — После женитьбы мы заезжали к ним в гости и мне понравились эти места — много озер, лесов, природа дикая. Захотелось заиметь здесь что-то свое, чтобы можно было приезжать отдохнуть.

Поиск подходящей старой хаты только на первый взгляд простой — несмотря на то, что в округе много вымирающих и уже вымерших деревень, где покинутых хат десятки и сотни, найти дом с документами и законным владельцем очень сложно.

На поиски Виталий потратил почти три года. В идеале он рассчитывал на хутор, поближе к одному из множества здешних озер.

— Но у хуторов часто есть одна проблема — плохая дорога, поэтому остановился на этом варианте в деревне Ладынец, — рассказывает Виталий. — Нашел по объявлению. На вид он уже был порядком обветшавшим — вокруг заросли, шифер в некоторых местах съехал, обнажив старую соломенную кровлю. Наследники продавали его за 300 долларов. Пришлось, конечно, решать еще вопросы с документами, поэтому цена вопроса немного выросла — до 400. Это был самый дешевый вариант. На тот момент в самом Сенно за дома просили и по 30 тысяч. Это были докризисные времена, 2009−2010 годы, цены на недвижимость везде были высокими. Для понимания — мы свою однушку в Минске за 70 тысяч продали. Так что этот дом, можно сказать, достался бесплатно.

Здесь стоит прерваться и рассказать, что тут за места. Это настоящий медвежий угол — вокруг леса с грибами и ягодами, в радиусе 10 км около двадцати озер, рядом река Березовка. Здесь даже медведи водятся — Виталий говорит, что пару лет назад косолапый разбойничал на пасеке в самом Сенно.

Дороги в основном гравийные — цивилизация сюда не заглянула ни при коммунистах, ни после них. При этом где-то явно есть колхоз — на полях зреет жито, гречка, к аромату диких трав подмешивается запах сенокоса. Дома деревень появляются из придорожных зарослей неожиданно, не везде даже знаки есть с названием населенного пункта. Многие из них уже покинуты давно — мертво-мутные стекла окон, провалившиеся крыши, вокруг заросли в рост человека. Но есть еще и живые — фасады нарядно покрашены в жизнерадостные желтый с голубым, в огородах отцветает картошка, в парниках буйствуют помидоры.

Дом Виталия по сути и есть хутор — рядом только один жилой дом на смежном участке. С других сторон уже давно никого нет.

— Дом строил тогдашний председатель колхоза, — говорит он. — Потом в нем жил его сын. После него дом 15 лет пустовал.

После покупки начался длительный процесс реконструкции. Хату пришлось разобрать до голых стен — остался только сруб, стропильная система и деревянный пол. На этом этапе новый владелец с удивлением обнаружил, что бревна, уложенные в стены в 1947 году, в отличном состоянии — даже нижние венцы не сгнили. Дерево внутри желтое, крепкое и пахнет смолой. При этом сруб собран из лафета — бревен, опиленных и остроганных с двух противоположных сторон.

— Только в одном месте подгнил верхний венец, в месте ввода электропровода через крышу. Там попадала влага.

Вкладываться в дорогие и новые материалы Виталий не стал — по максимуму использовал материалы «повторного использования». Но кое-что пришлось все же покупать. Например, старый шифер никуда уже не годился — купил новый.

Перед укладкой Виталий резал листы пополам, поэтому кровля отдаленно напоминает черепицу. Скаты крыши утеплялись, так как чердачное перекрытие убрали, остались лишь балки.

— Особенность старых хат — низкие потолки, — говорит Виталий. — Так строили, чтобы сохранить больше тепла. Мне же хотелось больше пространства, воздуха и света внутри дома.

Чтобы добавить света, в крыше появилось окно. Оно же работает и как вентиляционное отверстие. Изнутри потолки еще не до конца готовы — Виталий планирует зашить их плитным материалом и покрасить.

Старые небольшие окошки Виталий не только заменил, но и увеличил оконные проемы, прорезал новые. На новые современные стеклопакеты не стал тратиться — поставил простые, в деревянных рамах, которые раздобыл бесплатно — кто-то их выставил на мусорку после ремонта. Сейчас хозяин планирует установить еще одно узкое окно в глухой стене, чтобы впустить в пространство дома больше естественного света. Также откроется и вид на участок.

Виталий говорит, что ему нравится приезжать в деревню зимой. Поэтому он сделал все, чтобы в доме было тепло даже в мороз. Он рассудил, что если в деревенских хатах холодом и сыростью тянет из-под пола, то его нужно дополнительно утеплить. Для этого по старому полу прибил деревянную обрешетку, между ними уложил утеплитель. Поверх него с вентзазором уложил чистовой пол из ламината, который остался после ремонта минской квартиры. В бревнах стен высверлены отверстия, чтобы внутри конструкции была вентиляция. На зиму их можно закрывать.

В потолочных балках вырезаны пазы — в них вставлялись доски, которые и служили потолком. Теперь под потолком библиотека — книги, диски

Дополнительно утеплил углы — из них тянет холодом, это чуть ли не самая холодная часть стен. Сделал это просто — две вертикальные доски прибиты, под ними — монтажная пена.

— Внутри стены были оклеены газетами, — рассказывает владелец дома. — Клеили раньше, наверное, на крахмал, поэтому сдирать их было нелегко, особенно в углах. Потом стены зачистил и покрасил белой краской в три слоя.

В итоге получился желаемый интерьер в белом цвете, с высокими потолками и без перегородок. Вся мебель бэушная или самодельная.

— Это как у сатирика Задорнова о трех стадиях вещей — балкон, гараж, дача, — говорит Виталий. — Кухонная мебель и кресла переехали из квартиры, диван — от тещи, стол собрал из бэушной столешницы и старых досок.

Ранее в доме стояла огромная печь. Восстановить ее не удалось — за 15 лет бездействия птицы свили гнезда в дымоходе, кирпичи стали крошиться. Тоже самое было и с грубкой. Поэтому их пришлось убрать. За обогрев теперь отвечает более компактное устройство — железная печь «Термофор» на дровах. Она занимает мало места, не требует дымохода большого сечения. При этом вполне справляется с нагревом всего дома даже в минус 10 — за два-три часа можно нагреть дом так, что можно ходить в майке. Ночью, когда печка не работает, Виталий включает инфракрасный обогреватель.

Дополнительно он добавил миниатюрный закрытый камин на дровах, но, по его словам, у него будет скорее декоративная функция в интерьере.

Вход в дом хозяин прорезал в новом месте, а холодную пристройку отвел под санузел. Там, правда, ремонт еще в процессе, но трубу канализации уже Виталий заложил, стены утеплил. Водопровода в деревне нет, не было и, похоже, никогда не будет. Но рядом по улице есть два колодца, где Виталий добывает воду. Когда санузел будет готов, воду в него можно подавать по временной схеме — насосом «Ручеек».

В итоге получился домик для отдыха — сюда приезжают Виталий с семьей и собакой Ари, периодически бывают родители. Правда, в этом году дом ждал своих владельцев с марта.

— За это время все сильно заросло, нужно выкосить территорию, убрать все вокруг, — говорит Виталий. — Если участок будет некошеный, то будет напрягаться сельсовет. Идеально было бы, конечно, договориться с соседями, чтобы они обкашивали участок, но здесь это проблема, я не смог таких найти.

По его наблюдениям, деревня оживает только летом — зимой здесь признаки жизни подают два-три дома. И так во всей округе — вёска умирает, людей все меньше с каждым годом.

— Это очень печально, конечно, но я думаю, что если бы каждая городская семья взяла себе по такому домику, то, глядишь, ситуация бы улучшилась, — делится своими мыслями Виталий. — Найти подходящий домик стало проще на разных площадках в интернете, плюс в каждом райцентре есть реестры ветхих и пустующих домов. Можно обратиться и в сельсовет. В любом случае, кто ищет, тот всегда найдет себе дом в любом понравившемся уголке Беларуси.

Стоит сказать, что Виталий к концу ремонта этого домика, прикупил еще один, в этот раз в Свири на берегу одноименного озера.

— Это старое здание, в котором когда-то размещалась еврейская лавка или мастерская. Ремонт пока не начинался, но там будет уже другой формат, — говорит он. — Зачем мне это все надо? Для меня это хобби — люблю что-то делать, возвращая к жизни старые материалы. Главные инвестиции — мои время и силы, но все это приносит мне удовольствие.

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