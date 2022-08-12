Из России ушел один из крупнейших производителей кофе 9 12.08.2022, 10:48

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Решение принято из-за войны против Украины.

Один из крупнейших мировых производителей кофе космпания Tchibo заявила об уходе с российского рынка.

Соответствующее решение было опубликовано на сайте компании.

Как сообщается, Tchibo продала свою дочернюю компанию в России и, таким образом, прекратила свою деятельность в РФ. Сразу после начала войны поставки кофе были прекращены. Также прекращена обжарка кофе у контрактного производителя в России, все маркетинговые мероприятия и онлайн-присутствие.

«Мы ошеломлены и потрясены войной против Украины и вызванной ею трагедией», - говорится в сообщении.

Tchibo - немецкая компания, известная благодаря производству одноименного растворимого кофе, а также фирменной одежды, бытовой техники и предметов домашнего быта. Также занимается туристической и страховой деятельностью. Tchibo также владеет сетью кофейных магазинов и ресторанов (более тысячи заведений в Германии).

Кофе марки Tchibo продается во многих странах мира, кроме Германии: США, Великобритания, Казахстан, Украина, Польша, Венгрия, Турция, Румыния, Израиль и Иордания.

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