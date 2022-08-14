Вучич отказал России в военной базе на территории Сербии 14.08.2022, 9:56

Белград заявил о нейтралитете.

Сербия сохраняет нейтралитет и не нуждается в иностранных военных базах, заявил президент Александр Вучич в эфире сербского телеканала Prva.

Вучич также заявил, что Сербия собирается укреплять собственную армию.

«Сербия хочет заботиться о своем народе и быть достаточно сильной, чтобы стоять самостоятельно», — сказал Вучич в ответ на сообщения некоторых СМИ о том, что Россия хочет превратить гуманитарный центр в Ниши в военную базу.

По словам президента, Сербия будет строить свои политические союзы, не стесняясь хороших отношений с Россией, Америкой и Китаем, и в первую очередь заботясь о себе.

Вучич пообещал, что Сербия сохранит военный нейтралитет по крайней мере до тех пор, пока он остается президентом.

За несколько дней до заявления Вучича, посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил, что на территории Сербии будет создана российская военная база, подчеркнув, что это решение — суверенным дело двух государств.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».