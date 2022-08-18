закрыть
18 августа 2022, четверг, 21:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский назвал единственное условие для переговоров с РФ

4
  • 18.08.2022, 20:51
  • 3,530
Зеленский назвал единственное условие для переговоров с РФ
Владимир Зеленский

Условие он назвал по итогам встречи с президентом Турции и генсеком ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с украинской территории.

Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на заявление Зеленского на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Помимо условия для переговоров с РФ, Зеленский напомнил о критической ситуации вокруг Запорожской АЭС и заявил о необходимости вывода российских войск с территории станции.

Президент Украины добавил, что в ходе сегодняшней встречи он с Гутерришем согласовал параметры возможного пребывания делегации МАГАТЭ в Запорожье и обсудил возможное развитие «зернового соглашения».

При этом, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в ходе сегодняшней встречи украинскую сторону не принуждали к уступкам для того, чтобы завершить конфликт.

Он добавил, что от решений Зеленского, Эрдогана и Гутерриша зависит дипломатическое решение многих вопросов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип