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Путин уничтожает свой десант: список разгромленных частей ВДВ России

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  • 2.08.2022, 15:09
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Путин уничтожает свой десант: список разгромленных частей ВДВ России

Стало известно о колоссальных потерях в рядах российских элитных войск в Украине.

Советник министра обороны Украины Алексей Копытько заявил о "чудовищных" потерях в рядах российских десантников, которых российский диктатор Владимир Путин продолжает отправлять воевать против Украины.

"ВДВ России понесли на войне чудовищные потери. Бродят разные цифры относительно доли в общем числе потерь. Если взять консервативную оценку 20% – это дикое число. Особенно – с учетом инвестиций. Это хорошо обученные, оснащенные и мотивированные войска. Были", – заявил Копытько.

Советник Резникова опубликовал список российских частей, "деклассированных в хлам":

- 7-я гвардейская десантно-штурмовая горная дивизия (Новороссийск);

- 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия (Псков);

- 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (Иваново), особенно 217-й полк;

- 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия – 51-й полк (Тула) и 137-й (Рязань);

- 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (Улан-Удэ);

- 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (Ульяновск);

- 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк (в конце 2021-го был формально перемещен из Камышина в Феодосию, гробы потоком идут в Камышин).

Советник главы Минобороны заявил, что все российские города, где дислоцируются части ВДВ, лидируют по количеству похорон: "Кострома – просто сплошное кладбище. Псков, Тула, Рязань, Ульяновск, Улан-Удэ – горы трупов. Количество инвалидов я даже не берусь представить".

При этом сейчас, как утверждает Копытько, российская власть активно перебрасывает своих десантников на юг Украины – к Херсону и Запорожью, мотивируя их "отомстить за пацанов" и "вернуть славное имя" ВДВ. Копытько прогнозирует, что если их все же бросят в наступление, то РФ на годы лишится атакующего потенциала.

"Выглядит так, будто Путин уничтожает своей десант с пониманием, что в ближайшие годы в осажденной крепости он не понадобится", – добавил советник министра.

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