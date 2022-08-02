Опубликованы уникальные фото послевоенного Минска, которые снял экс-мэр города 2 2.08.2022, 23:00

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Фотографии можно увидеть на бесплатной выставке в столице.

Во дворе Художественной галереи Михаила Савицкого работает бесплатная выставка под открытым небом «Возрожденный из руин», которая продлится до 30 сентября. Об этом сообщили в музее истории города Минска.

Строительство ГУМа. 1948 год. Фото: из личного архива В. Шарапова

Выставка будет проходить до 30 сентября. Фото: читатель КП

Там можно увидеть несколько десятков фотографий города 1940-1950-х, переданных в фонды музея Василием Ивановичем Шараповым. Он с 1955 по 1968 годы был председателем Минского горисполкома.

1944-й. Пионеры закрепляют плакаты, которые призывают быстрей восстановить Минск. Фото: из личного архива В. Шарапова

В бою под Оршей он потерял ногу, но это не помешало ему стать мэром, 13 лет восстанавливать столицу, распределять жилье, разрешать конфликты. О возрождении столицы он написал книгу «Листая жизни страницы».

Вид на улицу Советская (нынешний пр. Независимости) после освобождения. 1944 год. Фото: из личного архива В. Шарапова

И много интересного Василий Иванович рассказал в интервью «Комсомолке» незадолго до своей смерти, а умер он в марте 2017 года на 101 году жизни.

1947 год. Строительство жилых домов.

- За пять лет - с 45-го по 50-й год - население Минска выросло с 80 до 270 тысяч человек, - вспоминал Шарапов. - Нужно было расселить и тех, кто возвращался из эвакуации. Возникали конфликты: брошенные домики уже заняли другие люди, а тут старые хозяева. Возвращали безоговорочно - новых жильцов выселяли в бараки: стены да крыша, остальные удобства на улице. Строили бараки пленные немцы, итальянцы…

Улица Советская (будущий проспект Независимости). 1944 год. Фото: из личного архива В. Шарапова

По официальным данным городское хозяйство и жилищный фонд во время войны были разрушены на 80%.

1952 год. Заканчивается строительство "Ворот Минска". Фото: из личного архива В. Шарапова

Обсуждался вопрос, стоит ли восстанавливать Минск на том же месте или перенести его на новую площадку в 10 км от города. В итоге здравый смысл возобладал и столица осталась на прежнем месте.

Развилка проспекта Сталина (ныне пр. Независимости) и Логойского тракта (ул. Я. Коласа). 1953 год. Фото: из личного архива В. Шарапова

Но это было не восстановление новой столицы, а строительство новой. 12 июня 1946 года был утвержден генплан реконструкции и развития Минска.

Здания покрыты защитной камуфляжной окраской Фото: из личного архива В. Шарапова

Но для того, чтобы начать строительство, требовалось разобрать руины. И в этой работе участвовали все трудоспособные минчане. Так, 8 октября на разборе завалов работали 33 000 человек. У каждого была «Личная книжка участника восстановления города Минска».

1952 год. На Центральной площади столицы строят Дом культуры профсоюзов и памятник Сталину. Фото: из личного архива В. Шарапова

Туда были внесены ФИО, место работы, занимаемая должность, домашний адрес и «установленная норма рабочего времени» (количество часов в месяц). Например, 30 часов.

1950 год. Пересечение улицы Энгельса и проспекта в районе театра им. Я. Купалы. Фото: из личного архива В. Шарапова

Для возрождения Минска привлекали рабочие руки не только со всей Беларуси, но и специалистов из других городов СССР: Москвы, Ленинграда, Горького, Ярославля…

1940-е. Вид на Верхний город. Фото: из личного архива В. Шарапова

Был отстроен новый проспект (тогда улица Советская) с несколько площадями. На фото, представленных на выставке, основное внимание уделено именно строительству проспекта.

1940-е. Вид на нынешнюю площадь Свободы. Фото: из личного архива В. Шарапова

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