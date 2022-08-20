Паника в Кремле 20.08.2022, 16:02

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Представитель путинского ближайшего окружения направил Западу сигнал о желании вести переговоры.

Расчет российского диктатора Владимира Путина строится на том, что Запад, «устав» от проблем, связанных с Украиной (мигранты, рост цен на еду и энергоносители), начнет давить на Киев, требуя переговоров с Москвой. Однако невзирая на активность кремлевских сателлитов, Брюссель и Вашингтон не склоняют украинское руководство к позорному «миру», в то время как у российского истеблишмента начинает «подгорать» из-за «спецоперации» и проблем, спровоцированных вторжением – санкции, экономический спад и общая «северокореизация» путинского режима. Москва периодические вбрасывает в западные СМИ тезисы о мирных переговорах, но сомнительно, что руководство Украины на них согласится. Подробности читайте в материале «Апострофа».

В зарубежных СМИ циркулирует информация, что российский диктатор Владимир Путин во время недавней встречи с главой Турции Реджепом Эрдоганом якобы намекнул, что готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Реджеп Эрдоган по возвращении из российского Сочи, где 5 августа он встречался с Путиным, заявил, что предложил российскому диктатору провести встречу с президентом Зеленским на территории Турции.

В Москве неоднократно давали понять, что не прочь видеть президента Турции в качестве посредника, но Кремль отказывался смягчать требования для начала переговорного процесса. В конечном итоге поездка Эрдогана во Львов закончилась весьма лаконичным ответом Владимира Зеленского, заявившего о том, что переговоры возможно только после вывода российских войск со всей территории Украины.

Тем временем, Владимир Путин, как и его соучастник по военным преступлениям Сергей Шойгу, постоянно твердят, что «спецоперация» против Украины якобы идет по плану, который на самом деле не просматривается.

На первый взгляд, поводом для кремлевского хладнокровия может быть полная зачистка политического поля от публичных критиков войны. Но судя по активности кремлевских сателлитов, Москва стремится к переговорам, пытаясь делать вид, что они ей как бы не нужны.

«Москве может быть выгодна ситуативная заморозка боевых действий. Да, они получают явно не то, на что Путин рассчитывал зимой, но в Кремле понимают, что в таком случае Киев рискует еще больше. Переговоры с фиксацией (формальной или неформальной) нынешней ситуации для Украины станут внутриполитической бомбой. Поэтому сейчас какие-либо переговоры маловероятны, и в Кремле это также осознают, пытаясь захватить еще больше территорий, параллельно надеясь, что холодная зима сделает европейцев более «сговорчивыми», - говорит «Апострофу» эксперт по внешней политике «Украинского института будущего» Илия Куса.

Правда, с новыми территориями у российских агрессоров – туго. Военные эксперты сходятся к тому, что армия РФ практически остановилась и неспособна на активные действия.

Паника в Кремле?

В СМИ просачивается информация об опасениях основной массы кремлевского истеблишмента, что нынешняя «стабилизация экономики», о которой говорит российская пропаганда, является иллюзией; и через полгода падение экономики лишь ускорится, что автоматически потянет за собой рост напряженности в обществе.

Соответственно, Кремлю тактически выгодны переговоры с Киевом для фиксирования результата (захвата территорий Украины) по состоянию «на сейчас». Правда, тут не учитывается явное нежелание Офиса президента и командования ВСУ такие «переговоры» вести, на что указывают систематические удары по базам оккупантов в захваченных регионах, включая и оккупированный Крым.

Представители российского истеблишмента, которые в отличии от Путина, Медведева или Патрушева еще не утратили связи с реальностью, понимают, что никто в Киеве не собирается дарить Кремлю Херсон, Запорожье, Крым или Донбасс.

Британские журналисты, ссылаясь на данные западных разведок, сообщили, что некий высокопоставленный кремлевский чиновник тайно обратился к Западу, с просьбой помочь положить конец этой войне. По словам источника, Кремль в панике и отчаянно нуждается в прекращении «спецоперации».

По данным The Daily Mirror, сведения, переданные этим кремлевским чиновником, были распространены среди западных спецслужб. Сообщается, что старшие офицеры и чиновники, близкие к Путину, крайне обеспокоены западными санкциями и спадом экономики, вызванным войной.

«Представитель путинского ближайшего окружения направил Западу сигнал о желании вести переговоры. Настроение кремлевской элиты — паническое», - сказано в отчете об информации от кремлевского чиновника, которого британские журналисты назвали «одним из столпов режима».

Как признают эксперты, такие сообщения в западной прессе могут иметь под собой серьезные основания. Путин и его близкое окружение, которые принимают окончательные решения, могут считать, что у них все «идет по плану», но высокопоставленные кремлевские функционеры, занимающиеся реализацией этих решений, отдают себе отчет в том, что ситуация развивается по самому худшему сценарию для Москвы, говорит «Апострофу» глава Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

«Они понимают, что система не может держатся исключительно на закручивании гаек и постоянной мобилизации. Еще полгода-год в таком темпе и страна начнет скатываться в некое КНДР с непредсказуемыми последствиями для самих россиян. В такой ситуации каждая из групп будет стараться урвать, как можно больше, еще сильнее провоцируя хаос и раздрай. В такой ситуации велика вероятность бунтов со стороны населения, региональных элит и различных корпоративных групп. Поэтому информация западных спецслужб о панических или, как минимум, упаднических настроениях в Кремле может соответствовать действительности», - говорит эксперт.

Шатания кремлевских башен

Явное нежелание Путина и Шойгу объявлять в РФ всеобщую мобилизацию также указывает на опасения, что ситуация рискует выйти из-под контроля. Вместо этого Москва пытается неуклюже маневрировать, концентрировать армию на узких участках фронта, угрожать взрывом Запорожской АЭС, но все безрезультатно.

Выступая с якобы успешными рапортами по «спецоперации», Сергей Шойгу и российский Генштаб занимаются постоянными поисками «крайних», что проявляется в постоянных кадровых перестановках в рядах оккупационного генералитета. В начале июня с командующего поста сняли «сирийского мясника» Александра Дворникова, который был вторым по счету генералом на этой должности.

На днях назначили нового командующего оккупационным Черноморским флотом в Крыму Виктора Соколова. Причем из-за недавних взрывов в Крыму назначение прошло без публичных церемоний в Севастополе.

Война и постоянные поиски «крайних» обострили конкуренцию между различными группировками в Кремле, что также настораживает российский истеблишмент, привыкший к путинской «стабильности». На момент вторжения в Украину вокруг Путина, как настаивают российские аналитики, сформировалось три основных групп влияния: акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук и глава «Роснефти» Игорь Сечин (считаются самыми близкими), секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и «чекисты», а также гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов вместе с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами.

Все остальные, включая Сергея Шойгу и Дмитрия Медведева, не имеют такого влияния на Путина. Как следствие, они вынуждены постоянно демонстрировать свою «воинственность» из опасений стать «крайними». Поток хамских заявлений Медведева, которого ранее относили к «либералам», также указывают на то, что оккупанты провалили задачу по «демилитаризации» Украины.

«Дмитрия Медведева в силу того, что он в свое время сохранил пост для Путина, окончательно из обоймы не выкинули, но от принятия серьезных решений отстранили. Видно, что он пытается это компенсировать агрессивными заявлениями, что выглядит несерьезно. В окружении Путина тон продолжают задавать реальные «ястребы» - Патрушев и его единомышленники. Они хотят воевать до «победы», но что такое «победа» в их случае, эти господа, скорее всего, сами не могут объяснить друг другу. Ведь планы постоянно корректируются», - пояснил в разговоре с «Апострофом» политический эксперт, глава Центра содействия реформам Георгий Чижов.

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