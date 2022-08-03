Почему отличаются курсы валют в Беларуси и за рубежом? 3.08.2022, 23:07

1,526

Белорусы, которые переводили деньги из-за рубежа домой, влезли в минус.

Курсы валют в Беларуси и за рубежом перестали синхронизироваться. Из-за этого страдает бизнес, а белорусы, которые переводили деньги из-за рубежа домой, влезли в минусы на счетах. Почему это произошло?

– Проблема возникла из-за того, что такая простая вещь, как стоимость доллара за белорусский рубль, почему-то начала сильно отличаться в Беларуси и белорусских банках от их иностранных коллег. И это ситуация, которой в нормальной жизни быть не должно, — объясняет старший финансовый аналитик газеты «Белорусы и рынок» Вадим Иосуб. — Почему? Ответ на этот вопрос заключается в слове арбитраж, но совсем по-научному это было бы пространственный арбитраж – и пусть это слово не пугает.

Ведь что значит арбитраж? Это возможность совершать сделки с одним и тем же активом, с одним и тем же товаром на разных рынках.

Давайте это рассмотрим на примере картошки – предлагает Иосуб. – Представим себе какой-то небольшой городок, и в нем есть два рынка. На одном из них картошка торгуется по пять рублей за килограмм, а на другом – по семь.

Тут важно слово торгуется, а это значит, что ее активно покупают и продают. Как вы думаете возможно такое? Скорее всего, ее купит кто-то на одном рынке, а потом продаст ее же на другом. Вот это и называется арбитраж.

Но странность такой ситуации, по Иосубу, в том, что на самом деле так не бывает. Прежде всего, так как мы не учли транспортные издержки и дополнительную плату на вход на рынок. Иными словами, невозможно извлекать просто деньги из воздуха, когда тысяча человек покупают картошку на одном рынке по пять рублей, тут же продают ее по семь и обогащаются.

– Но, что произойдет, если мы попробуем приблизить эту ситуацию к реальной жизни? – задается вопросом Вадим Иосуб. – Если тысяча человек побежит на первый рынок покупать картошку — значит, спрос вырастет, и цена будет расти. Если на второй рынок прибежит та же тысяча, которая будет ее продавать по семь, это значит, что предложение пойдет вверх, а цена упадет.

То есть, подытоживает Иосуб, большое количество желающих купить в одном месте по низкой цене, а продать в другом по высокой, приведет к тому, что где-то цена начнет расти, а где-то падать до тех пор, пока не сравняется.

И в результате этих операций и тут и там цена на картошку остановится на уровне в шесть рублей. До того момента, пока пропадет возможность зарабатывать покупая на одном рынке и продавая на другом.

Однако, если по какой-то причине, к примеру, это будет слишком дорого, будет невозможно ее купить на первом рынке, перевезти на второй и там продать, то эта возможность арбитража пропадает, и тогда длительное время может быть ситуация, когда на двух разных рынках на одну и ту же картошку одного и того же сорта будут разные цены.

Переходя с картошки на валюту, Вадим Иосуб отмечает, что в Беларуси на данный момент арбитраж сломался.

– Похожая ситуация и в России, – продолжает эксперт. – Вообще говоря, финансовые рынки — это такая международная система с достаточно низкими издержками в обычной ситуации. То есть, что российский, что белорусский банк мог торговать любыми валютами: хочешь в Беларуси, хочешь в России, хочешь во Франкфурте, хочешь в Нью-Йорке, хочешь в Лондоне. И поэтому одни и те же валюты на разных рынках стоят примерно одинаково.

Правда, после начала событий в Украине, говорит Иосуб, появились санкции, то есть расчеты в отдельных западных валютах, по крайней мере для отдельных банков, стали невозможны.

Какие-то банки были отключены от SWIFT. Какие-то брокерские компании потеряли доступ к западным рынкам и биржам.

И тут, как в истории с картошкой: когда доступ с одного рынка на другой невозможен, возникла ситуация, когда одна и та же валюта на разных рынках стоит по-разному.

Отвечая на вопрос, чем это плохо для белорусского рынка, финансовый аналитик говорит, что мы привыкли к тому, что есть какие-то однозначные вещи. Например, сколько стоит доллар в белорусских рублях, или мы привыкли отмечать достаточно однозначно, что есть биржевой курс, а есть курс покупки-продажи в банках.

– Но что означает единственный курс? Простая бытовая ситуация: мы у кого-то одолжили 10 долларов, мы можем их вернуть рублями и наоборот и понятно, по какому курсу. А если курсов существует два или три, то непонятно, на какой из них ориентироваться.

Если говорить о влиянии такого феномена на развитие бизнеса, то, по словам Иосуба, разные цены на разных рынках, на самом деле, убивают бизнес-активность.

– Для бизнеса, который занимается экспортом или импортом или у которого есть бизнес-планы или кредиты в валюте, которые надо погашать, – это предельно важно. И вот сейчас бизнесмен понимает, сколько он заработает в долларах, но сколько это будет в белорусских рублях, непонятно.

Говоря о том, сколько продлится данная ситуация, Вадим Иосуб уверен, что она может исчерпаться лишь в том случае, когда отменят финансовые санкции, а также препоны для белорусских банков работать на внешних рынках, а для иностранных работать на белорусском.

— Рынок в целом остается в минусе – констатирует Иосуб. – И даже если кому-то удалось на этом заработать, еще не факт, что завтра к нему не придет какой-нибудь контрагент и не попросит назад необоснованно приобретенную выгоду.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».