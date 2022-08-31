Минприроды просит белорусов не разводить золотарник 31.08.2022, 23:18

Но, скорее всего, цветок уже растет у вас где-то неподалеку.

Золотарник в Беларуси знаком уже многим — наверняка и вы где-то видели это высокое растение с копной мелких желтых цветков. Некоторые даже садят его на своих участках, на клумбах и кладбищах в декоративных целях. Если это вы — остановитесь. Этот вид чужеродный и вредный для Беларуси и запрещен к разведению, напоминают в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В Беларуси встречаются два вида золотарника — канадский и гигантский. Они оба, как и все остальные виды золотарника, во всей Европе считаются чужеродными, инвазионными растениями, которые вытесняют «родные» растения и наносят большой вред биоразнообразию в целом. Золотарники включены в «Список инвазионных видов ЕРРО» (European and Mediterranean Plant Protection Organization — Европейская и Средиземноморская организация по защите растений).

Дело в том, что золотарник в Европе никогда не рос — он родом из Северной Америки. Но, как и многие растения, преодолел океан. А в Европе у него нет естественных врагов из числа растений-конкурентов и насекомых. Это позволяет золотарнику очень быстро распространяться: каждый его куст дает до 100 тысяч семян с очень высокой всхожестью. Поэтому новые территории золотарник захватывает стремительно, особенно любит луга и поймы, угнетая и даже полностью вытесняя из экосистем местные растения. А это приводит к изменению флоры и фауны.

К сожалению, ему в этом охотно помогают и люди. Яркий цветок некоторые садят у себя на огородах, дачах, клумбах. Хотя в магазинах семена не продаются, их можно найти в интернете и по объявлениям.

Золотарник вредит европейской, в том числе белорусской, природе несколькими способами:

его корни выделяют в почву, подавляющие рост других растений, вплоть до их гибели;

из-за его распространения на лугах ухудшается трава и качество сена

исчезают медоносы — ромашка, донник, василек. На участках он губит другие садово-огородные культуры, даже кустарники;

чужеродный золотарник изменяет состав и структуру почвы, может ухудшить ее насыщение воздухом;

он не годен в корм травоядным животным;

из-за него резко сокращается количество микроорганизмов, а вследствие этого — насекомых, птиц и млекопитающих.

В Беларуси золотарник отнесен к видам, которые запрещены к интродукции и акклиматизации. Выращивать его запрещено, напоминает Минприроды. А если вырос — то пользователи земельных участков обязаны от него избавиться. Тем, кто это требование нарушает, грозит штраф до 20 базовых величин (640 рублей) по статье 24.1 КоАП.

Какие еще растения запрещено выращивать, кроме золотарника?

Эти растения также нельзя сажать, а если выросли сами — нужно уничтожить:

борщевик;

конопля;

мак;

клен ясенелистный;

робиния лжеакация;

эхиноцистис лопастной.

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