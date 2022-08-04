Ученые выяснили, каким образом медленные рыбы ловят быстрых 1 4.08.2022, 14:22

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Великолепный пример поговорки «Тише едешь, дальше будешь».

Долгое время никто не знал, как крылатки-зебры — прожорливые хищные рыбы, представляющие сущую напасть для обитателей коралловых рифов — охотятся на быструю добычу, если сами довольно медлительны. Благодаря лабораторным исследованиям ученые смогли ответить на этот вопрос и переоценить опасность, которую представляют для рифовых экосистем крылатки, распространяющиеся сегодня по миру.

Крылатка-зебра (Pterois volitans) родом из Индийского и Тихого океанов, но в последние годы она начала попадаться в Мексиканском заливе и Карибском море, за тысячи километров от своих родных мест обитания. Представляя огромную угрозу для не привыкших к такому хищнику местных видов рыб, крылатка стала одним из опаснейших инвазивных видов, пишет Proceedings of the Royal Society B: Biological.

Ученые полагали, что крылатки в основном охотятся, устраивая засады и подкарауливая неосторожных жертв, проплывающих мимо. Однако подводные наблюдения показали, что они могут охотиться и в открытой воде — это странно, учитывая, что такие рыбы плавают довольно медленно.

Чтобы понять, как им это удается, ученые поместили крылатку и ее потенциальную жертву — шустрого зеленого хромиса (Chromis viridis) — в большой аквариум, после чего записали их взаимодействие на видеокамеру.

Оказалось, в 14 из 23 зафиксированных случаев крылатка смогла поймать и съесть хромиса, при этом атаки были на удивление успешны: примерно три из четырех закончились поимкой жертвы.

Поскольку хромисы плавают примерно вдвое быстрее крылатки, хищная рыба не могла догнать жертву за счет скорости, поэтому использовала свой другой козырь — упорство. Энергичные хромисы время от времени должны останавливаться, чтобы «перевести дыхание», тогда как крылатки медленно, но упрямо продолжали преследование, пока не настигали добычу. Это великолепный пример старой поговорки «Тише едешь, дальше будешь».

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