Молдаванка выучила белорусский язык и написала на нем книгу 8.08.2022, 9:05

Оксана Шевченко рассказала, какие слова были для нее самыми трудными.

Оксане Шевченко 30 лет, 25 из них она прожила в Молдове, получила диплом врача, а потом переехала в Беларусь — вместе с мужем, с которым потом развелась. Но развод не стал причиной возвращения на родину. В Беларуси Оксана поступила в ординатуру и стала работать по специальности. Благодаря коллегам женщина заинтересовалась белорусским языком и даже выпустила на нем книгу стихотворений, пишет onliner.by.

Также в Беларуси Оксана получила высшее юридическое образование, но все равно осталась в медицине — сначала работала гастроэнтерологом, а потом переквалифицировалась в нефролога.

— Сразу после развода я познакомилась с чисто белорусскоязычными врачами и благодаря им начала учить язык, — начинает она.

В Молдове один государственный язык — румынский. Но мама и бабушка Оксаны — украинки, поэтому женщина неплохо знала украинский и русский, хотя говорила с акцентом. Кроме того, она владеет английским и испанским языками. Однако три с половиной года назад минчанка решила изучать белорусский.

— Так получилось, что люди, с которыми я начала общаться, очень патриотичные и интеллигентные. Они говорили, какой красивый белорусский язык, а также рассказывали об истории страны, мы вместе посещали очень много исторических мест — объездили весь Минск и все его пригороды, — вспоминает она.

Оксану очень заинтересовала историческая тема, но останавливаться на ней женщина не собиралась.

— Давным-давно я пыталась писать стихи на родном языке — наверное, у всех было такое увлечение, — улыбается она. — Да и в принципе я очень люблю поэзию — с нее и началось мое изучение белорусского языка. В основном я читала современных поэтов. Первой книгой была «Сарматыя» Марии Мартысевич — про девушку, которая переехала в другую страну и пишет своей сестре, как ей там живется. Это вызвало во мне эмоциональный отклик, потому что и сама я находилась в похожей ситуации.

Но легко ли читать на белорусском? Человеку, не знакомому с языком, как минимум непросто понять, что за такая буква ў.

— Я задавала вопросы своим коллегам, — делится Оксана. — В целом сложности вызывали именно белорусские слова, не имеющие аналогов в других языках. Но мне было интересно узнать, что они значат, и изучить их происхождение. Например, у меня была путаница со словом «адказаць» — в русском языке есть созвучное «отказать», а выяснилось, что в белорусском это значит «ответить».

Также у минчанки были ошибки с правильной расстановкой ударений — особенно до того, как она узнала, что в белорусском языке акцент чаще всего делается на «о» и «е». Сейчас продолжается путаница, где нужно писать «не», а где «ня» (например, «няздольны» и «неабавязковы»).

Немало людей перед тем, как сказать слово или фразу на иностранном языке, сначала проговаривают это в уме на родном. Однако Оксана так не делает никогда. Говорит, в такие моменты старается переключаться и думать на языке собеседника — так у нее с английским, испанским, русским и уже белорусским. В изучении последнего женщине помогали и другие языки, которыми она владеет.

— Бывают слова, которые перекликаются со словами из другого языка. Например, в румынском белка — это «веверица», очень схоже с белорусским «вавёрка», — приводит пример Оксана.

В румынском языке не существует родовых окончаний (например, «понял — поняла»), но с учетом познаний Оксаны в русском и украинском при изучении белорусского проблем ей это не доставило.

— Когда я читала произведения на белорусском, проще заходила поэзия: я догадывалась, что значит то или иное слово. С прозой поначалу было крайне тяжело, поэтому я использовала онлайн-словари и много расспрашивала друзей. Часто мы собирались в парке, и они помогали мне понять какие-то слова, которые я выделила как непонятные, — вспоминает она. — А недавно я купила календарь, где каждый день можно изучать новое белорусское слово, это очень помогает.

Оксана признается, что произведения Владимира Короткевича пока прочесть не смогла: что уж тут, лексика из них часто нелегко дается и самим белорусам. Но, по мнению минчанки, в книгах этого автора нужно не только понимать значение слов, но и чувствовать идею и дух.

— Вообще, пополнять словарный запас мне, кроме словарей, календаря и живого общения, очень помогают инстаграм-аккаунты, — делится лайфхаками она. — В принципе, в языках мне легко дается в первую очередь письменная речь, а вот с устной сложнее: боюсь совершить ошибку или обидеть носителя языка. Но если проводить много времени с людьми, которые говорят исключительно на белорусском языке, многое можно выучить довольно быстро — я заговорила примерно спустя полгода-год после активного общения. До этого полтора года мои познания в белорусском ограничивались фразами диктора в метро.

Но главный поворот, связанный с белорусским языком, случился в жизни Оксаны с изданием собственной книги поэзии (там автор подписалась девичьей фамилией — Гаджив). Сначала она делала наброски и советовалась со знающими язык людьми, которые указывали на ошибки, позже консультировалась с белорусскими писателями. А толчком для издания книги «Канец цытаты» стал литературный конкурс в фейсбуке, где Оксана заняла призовое место. Работы на конкурсе оценивали писатели, а также заинтересованные подписчики.

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