В поле в Ельском районе столкнулись три комбайна 9.08.2022, 23:40

Случай произошел в населенном пункте Добрынь.

Недалеко от белорусско-украинской границы в поле столкнулись три комбайна, пишет gp.by.

Все случилось в приграничном населенном пункте Добрынь Ельского района в одном из полей местного сельхозпредприятия.

Сообщается, что комбайны оставили в поле после окончания зерноуборочных работ. Сторожить машины поручили полеводу хозяйства, который для компании позвал с собой 14-летнего брата. Они приняли решение ночевать в кабинах комбайнов, которые не были заперты.

– Около 4 часов утра младший из братьев решил проехаться за рулем комбайна по полю. Когда сдавал задним ходом, столкнулся с другим комбайном, где спал старший брат, — сообщили в ведомстве.

И сказали, что в результате случившегося повредились жатки, а также ударом зацепило третий комбайн.

Для руководства сельхозпредприятия парни придумали историю о том, что во всем якобы виноваты охотники: мол, комбайны мешали им, они решили перегнать технику в другое место. Однако сотрудникам милиции удалось установить все факты произошедшего.

Так, на место случившегося приехали следователи, которые дали оценку действиям подростка, находившегося за рулем комбайна. В отношении младшего брата возбуждено уголовное дело по факту совершения угона.

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