Белоруска рассказала, как выращивает на огороде два урожая картошки за год

Белоруска рассказала, как выращивает на огороде два урожая картошки за год4
- 12.09.2022, 13:11
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Второй урожай приходится на октябрь.
Жительница Минской области рассказала, как собирает на огороде два урожая картошки за год. Секретом сельчанка Валентина Акушевич поделилась в эфире госТВ, пишет «Комсомолка».
Жительница деревни Валерьяново, что в Минской области, поведала журналистам о своих экспериментах на огороде. Мол, картошку Валентина Акушевич сажает и убирает на огороде дважды за год. Сначала, как и все, белоруска сажает картошку весной. А второй раз - в конце июля. Молодую картошку второй посадки белоруска убирает в середине октябре.
- За три года научилась выращивать второй урожай картошки. Высаженные в конце июля клубни всего за два месяца пустили цветки, - заявила женщина.
«Вторую» картошку белоруска садит на огороде на место выкопанных лука и чеснока, «чтобы земля не пустовала».
- В середине октября молодая картошка уже будет готова. Можно есть ее, как только собираешь, - уверена дачница.