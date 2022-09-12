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Белоруска рассказала, как выращивает на огороде два урожая картошки за год

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  • 12.09.2022, 13:11
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Белоруска рассказала, как выращивает на огороде два урожая картошки за год

Второй урожай приходится на октябрь.

Жительница Минской области рассказала, как собирает на огороде два урожая картошки за год. Секретом сельчанка Валентина Акушевич поделилась в эфире госТВ, пишет «Комсомолка».

Жительница деревни Валерьяново, что в Минской области, поведала журналистам о своих экспериментах на огороде. Мол, картошку Валентина Акушевич сажает и убирает на огороде дважды за год. Сначала, как и все, белоруска сажает картошку весной. А второй раз - в конце июля. Молодую картошку второй посадки белоруска убирает в середине октябре.

- За три года научилась выращивать второй урожай картошки. Высаженные в конце июля клубни всего за два месяца пустили цветки, - заявила женщина.

«Вторую» картошку белоруска садит на огороде на место выкопанных лука и чеснока, «чтобы земля не пустовала».

- В середине октября молодая картошка уже будет готова. Можно есть ее, как только собираешь, - уверена дачница.

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