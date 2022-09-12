Магазин национальной одежды «Мой модны кут» прекращает работу 12.09.2022, 22:10

Теперь и в онлайн-формате.

Магазин одежды и сувениров с национальным колоритом «Мой модны кут» приостанавливает продажи в онлайн-формате — об этом говорится в его соцсетях. Офлайн-магазин не работает уже с прошлого года.

«Сябры, мы прыпыняем сваю дзейнасць. Верым, што часова. Няма для беларуса больш каштоўнага, чым Бацькаўшчына, культура, гісторыя і мова! Мы ведаем свае карані, ганарымся мінуўшчынай і сучаснасцю. Кожны крок — гэта шлях да новага. Крочым далей! Дзякуем вам за сяброўства і падтрымку! Замовы прымаем шчэ з тыдзень, пакуль не ўладкуем усе тэхнічныя справы», – сообщили в магазине.

«Мой модный кут» продавал сувениры с национальной символикой с 2013 года. Офлайн-магазин закрылся уже в январе 2021-го. Тогда сотрудники милиции задержали владельцев магазина — семейную пару Алену и Валерия Есипенков, последний получил 20 суток ареста. Как рассказывали супруги, госорганы изъяли у них 70% процентов продукции: все товары с изображением «Погони» и флаги. После этого магазин работал только в онлайн-формате.

В июне 2021 года о закрытии на неопределенный срок и распродаже оставшейся продукции объявил также магазин «Будзьма-крама». Проверки проводились и в других магазинах национальных брендов, например, Honar.

В июне 2020-го в Минске закрылся офлайн-магазин национальной символики Symbal.by, в январе 2021-го — онлайн-версия (в июне 2022-го магазин заработал в Батуми, а чуть позже открыл доставку по всему миру). Создателя и культурного менеджера магазина Павла Белоуса задержали 15 ноября 2021 года. Его трижды судили по «административке», а позже перевели в СИЗО уже по уголовному делу по ст. 342 УК (Участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). В июне 2022 года его также обвинили по ст. 361−1 УК (Создание экстремистского формирования), а в августе еще и по ст. 361−1 УК (Создание экстремистского формирования). Суд признал сайты и соцсети Symbal.by «экстремистскими материалами».

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