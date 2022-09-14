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Гвардейская мотострелковая дивизия РФ потеряла уже два полка в Украине

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  • 14.09.2022, 12:23
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Гвардейская мотострелковая дивизия РФ потеряла уже два полка в Украине
фото: reuters

А солдатам из третьего полка выдали непригодные для стрельбы боеприпасы.

На войне в Украине 144 гвардейская мотострелковая дивизия потеряла уже два полка – 488 мотострелковый полк и 59 танковый полк. А оккупантам из 254 мотострелкового полка выдали непригодные для стрельбы боеприпасы.

Об этом идет речь в рапорте начальника артиллерии подполковника Грачева в адрес своего командира. Письмо опубликовали в Telegram-канале «Досье Шпиона».

Так, Грачев пишет, что его подразделение получило боеприпасы для использования на передовой. Всего им выдали 80 штук.

При этом 30% гильз имеют вмятины; у 70% взрывателей отсутствуют колпачки, у оставшихся 30% – колпачки замяты, все взрыватели ржавые; 20% снарядов ржавые; у 60% снарядов отбиты колпачки, то есть установить взрыватели на них невозможно.

В общем, написал Грачев, только 30% привезенных снарядов могут быть использованы и те дают осечку при стрельбе.

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