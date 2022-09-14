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Как продать квартиру удаленно, если нельзя поехать в Беларусь

  • 14.09.2022, 14:03
  • 3,370
Как продать квартиру удаленно, если нельзя поехать в Беларусь

Риелтор поделилась личным опытом.

Риелтор Анастасия Коршунова переехала с семьей в Польшу в 2019 году. В Беларуси у нее оставалась квартира – и продать ее получилось удаленно, без возвращения в страну, пишет citydog.

По словам Анастасии, самым сложным в процессе продажи квартиры оказалась выписка несовершеннолетнего ребенка. Местные органы власти не хотели этого делать без личного присутствия матери.

– К счастью, я сама оканчивала юрфак, и у меня достаточно компетентных коллег. Вот они и сказали мне ключевую фразу, которая работала всегда и будет работать до тех пор, пока Беларусь остается более-менее правовым государством: «Право доверенности никто не отменял».

Поэтому главное условие, которое дает вам возможность продать имущество удаленно, – это генеральная доверенность, заверенная у нотариуса. Причем она должна быть не общей, а с указанием конкретного имущества: например, если это недвижимость, то должно быть указано, какая именно и по какому адресу. Я перед отъездом оформила такую доверенность на все свое имущество на свою мать – и в документе были прописаны действия, которые она могла с этим имуществом совершать.

Можно ли оформить доверенность удаленно?

Если перед отъездом такую доверенность не сделали, ее можно оформить и в стране пребывания через консульство – правда, займет это в разы больше времени. В Варшаве, например, ближайшая запись в консульство – на апрель 2023 года.

Если пойти в консульство вы не можете, то оформить доверенность можно так:

Согласовать доверенность между учреждением, которое ее требует, и нотариусом в Беларуси.

Текст доверенности перевести на язык страны, в которой живете.

Получить переведенную доверенность по электронной почте.

Распечатать документ и подписать у местного нотариуса.

Заверить подпись нотариуса в суде.

Поставить на документ апостиль.

Передать оригинал заверенной и апостилированной доверенности в Беларусь.

Снова заверить ее у нотариуса – на этот раз у беларуского.

Перевести заверенную доверенность уже на русский язык.

После этого доверенность будет готова для предоставления по месту требования. То есть нужно быть готовым к тому, что оформление доверенности удаленно занимает время – и немало. Поэтому лучше оформлять документ еще до отъезда.

Как выписаться из квартиры удаленно?

Теоретически при продаже квартиры нужно просто прийти в паспортный стол и подать заявление на выписку, подтвердив, что выписываетесь добровольно. Если приехать в страну не получается, выписаться можно удаленно – все по той же генеральной доверенности. Правда, человеку с доверенностью вам нужно будет передать свой паспорт – паспортисты должны сделать в нем пометку о выписке.

Еще в Беларуси есть закон, по которому нельзя выписаться в никуда, поэтому обязательно нужно будет перепрописаться по другому адресу. Для этого собственник жилья, куда вы планируете прописаться, должен прийти с вашим паспортом в свой паспортный стол – и с личного согласия оформить прописку.

– В нашем случае взрослых выписали из продаваемой квартиры без проблем, а вот с прописанным там несовершеннолетним ребенком были проблемы, – добавляет Анастасия. – Местные власти не хотели его выписывать без личного присутствия матери, то есть меня. Здесь главное – стоять на своем и помнить: право доверенности никто не отменял.

То, что по генеральной доверенности моя мама является моей официальной представительницей, нам приходилось доказывать в трех инстанциях в Беларуси. В итоге они все равно вынудили меня пойти в консульство в Польше и оформить здесь такую же доверенность – что, по факту, абсолютно бессмысленно, потому что документ, который я оформила перед отъездом в Беларуси, такой же и имеет такую же юридическую силу.

А еще у консула нужно было написать разрешение от двух родителей (то есть от нас с мужем) на выписку несовершеннолетних детей из квартиры, хотя в законодательстве не прописано, что это разрешение должно быть заверено в консульстве.

Как продать квартиру удаленно? Вот пошаговая инструкция

1. Сделать хорошие фотографии, определиться с ценой и выставить объявление на сайте (или нескольких сайтах). Анастасия считает, что удобнее всего продавать жилье через риелтора – тем более, если вы не в стране и не можете заняться этим самостоятельно. Специалист проанализирует рынок, посоветует, когда выставлять объявление, когда понижать или даже повышать стоимость.

Он же поможет сделать фотографии, разместит объявление, переговорит с потенциальными покупателями, которые обязательно будут пытаться снизить цену, – и только потом свяжется с вами и согласует конечную стоимость. А уже после свяжется с доверенным лицом и подпишет с ним договор купли-продажи (договор, кстати, оформляется типовой у нотариуса).

2. Выписаться из квартиры. Для этого нужно будет передать свой паспорт в Беларусь – доверенному лицу, которое будет выписывать из жилья, и собственнику другой квартиры, где вы будете прописываться. Часто это может быть один и тот же человек: например, если генеральную доверенность вы оформили на одного из родителей – и он же будет прописывать вас в своей квартире.

Конечно, выписаться из квартиры можно и до начала продажи – главное, чтобы на момент заключения договора с покупателем квартира была «чистой».

3. Получить деньги за квартиру за границу. Передать деньги за квартиру можно двумя способами: наличными через границу (с оформлением декларации) и безналом – переводом через банк.

Здесь важно помнить, что, во-первых, для перевода у вас должен быть открыть счет в валюте, а во-вторых, в Польше есть закон (Zakon o pranie pieniędze), по которому сумму больше 15 000 евро могут заблокировать. Поэтому нужно будет брать договор купли-продажи, переведенный на польский язык, и идти в банк – показывать, откуда взялись деньги. Ну и желательно, чтобы перевод сделал ближайший родственник.

После посещения банка в течение нескольких дней нужно будет сходить и в налоговую – тоже объяснить, откуда взялись деньги, и узнать, облагается ли полученная сумма налогом.

– Процесс удаленной продажи квартиры не такой сложный, но может быть достаточно долгим и нервотрепным, – заключает Анастасия. – Моя рекомендация – стоять на своем, оформлять доверенность на человека, которому доверяешь, и осуществлять продажу через профессионального агента.

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