Писал о «Пагоне» и Калиновском: Интересные факты из жизни Максима Танка 17.09.2022, 17:06

Сегодня - 110 лет со дня рождения белорусского народного поэта.

17 сентября исполняется 110 лет со дня рождения Максима Танка, народного поэта Беларуси, который выделялся своими новаторскими произведениями, а в белoрусской литературе остался как поэт-бунтарь. «Белсат» собрал интересные факты из жизни белорусского народного поэта.

Настоящее имя Максима Танка – Евгений Иванович Скурко. В качестве псевдонимов он использовал сначала Буря, затем А. Гранит, но в 19-летнем возрасте остановился на том, который стал всемирно известен: «Ha то время, когда мне понадобился псевдоним, колосья, васильки, верасы и другие миролюбивые псевдонимы были разобраны. A мне хотелось иметь бойкий псевдоним. Тем более, что с запада надвигалась фашистская угроза. Решил остановиться на слове «танк», которое связывалось с мощью, силой сопротивления. A чтобы танк стал более грозным, я его «вооружил» пулеметом «Максим». Так я стал Максимом Танком».

Максим Танк родился 17 (4) сентября 1912 года на Мядельщине в д. Пильковщина неподалеку от озера Нарочь. Его прадед был одним из основателей деревни и оставил 12 детей, которые в общей сложности имели 60 десятин, что при Советах стало отличием «кулаков». Семьи двух теток Максима Танка после присоединения Западной Беларуси к БССР репрессировали и отправили в Сибирь.

Отец Максима Танка, Иван Тодорович Скурко, кроме сельского хозяйства, был известен как мастер по обуви, бортник и даже знахарь, знал несколько иностранных языков. Эти знания, как и жизненный опыт, передавал четырем детям (двум сыновьям и двум дочерям). В конце 1940-х чуть не был репрессирован. Спасло то, что Максим Танк приказал отцу вступить в колхоз.

Во время Первой мировой войны семья Скурко, как и более миллиона других белoрусов, отправилась в беженство. С 1914 по 1922 год они жили в Москве, где Женя пошел в свою первую школу. В 1922 году из-за голода в столице Советской России решили вернуться в родную Пильковщину, которая по условиям Рижского мира оказалась в составе Польши. Семье Скурко повезло, потому что им, в отличии от сотен тысяч белoрусов, было куда возвращаться – дед Тодор сохранил их дом.

У Максима Танка была прекрасная память, благодаря которой он запоминал целые поэмы. Первая книга, которую он помнил как ту, что оставила незабываемое впечатление – «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, с которой познакомился еще в Москве. В польской школе очень увлекся польской литературой – Мицкевичем, Словацким, Ожешко, Сенкевичем, Крашевским, Конопницким, и в дальнейшем сделал много переводов польских произведений на белoрусский язык.

Судьбоносными же для него стали строки Янки Купалы из белoрусского календаря на 1925 год. Их он пронес через всю жизнь:

«…Карчмы ды астрогі,

Крыжы, бярозкі:

Гэта наша доля,

Доля нашай вёскі…»

Максим Танк учился в четырех гимназиях, а диплом об образовании так и не получил, поскольку дважды был исключен из них из-за участия в забастовках. Зато принадлежал к числу самых образованных белoрусских поэтов, поскольку очень много внимания уделял самообразованию. В 1972 году он стал академиком Академии наук Беларуси.

7 апреля 1932 года вышло первое стихотворение Евгения Скурко, подписанное псевдонимом «Максим Танк», а через 20 дней он уже сидел на Лукишках – за подпольную деятельность и издание «Журнала для всех» («Часопіса для ўсіх»).

Одну из поэм Максим Танк назвал «Калиновский», а в одном из самых первых своих стихотворений «Ты слышишь, брат» упомянул Погоню и бело-красно-белый флаг:

«Пагоні сілы баявыя,

І вы рыхтуйцеся ў паход,

Каб знішчыў путы векавыя

Наш заняволены народ.

Глядзіце ў будучыню смела!

Настаў доўгачаканы час,

Пад сцягам бел-чырвона-белым

Чакае перамога нас».

После присоединения Западной Беларуси к БССР в 1939 году работал в газете «Вилейская правда» и был инспектором белoрусских школ. С началом войны СССР с Германией был эвакуирован и сначала присоединился к народному ополчению. Но в скором времени был направлен для участия в издании газеты «За Советскую Беларусь» и агитплаката «Раздавим фашистскую гадину» (после войны переименован в журнал «Вожык»).

Почти два десятка лет Максим Танк возглавлял в качестве главного редактора журнал «Полымя», после чего до 1990 года руководил Союзом писателей Беларуси. В это же время вышли его лучшие книги, среди которых «Мой хлеб надзённы» (1962), «Глыток вады» (1964), «Перапіска з зямлёй» (1967), «Хай будзе святло» (1972), «Дарога, закалыханая жытам» (1976), «За маім сталом» (1984).

Танк совсем не употреблял алкоголя и не курил, но при этом считался прекрасным тамадой во время застолий. Был очень азартным человеком, считался «королем преферанса». Также очень любил шахматы и бильярд.

Любимая еда – сало с луком.

Главный критик произведений Максима Танка – его жена Любовь Андреевна. Как только что-нибудь писал, сразу бежал к ней читать, а после ее положительного ответа читал детям – сыну Максиму и дочерям – близнецам Ире и Вере. Одна из дочерей и сын стали учеными в области химии.

Максим Танк всего на несколько месяцев пережил свою любую жену, вместе с которой и был похоронен 7 августа 1995 года рядом с могилами отца и матери в родной д. Пильковщина.

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