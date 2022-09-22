Беларусь отстранена от всех турниров по дзюдо

Беларусь отстранена от всех турниров по дзюдо1
- 22.09.2022, 11:52
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Отстранены и спортсмены из РФ.
Решение отстранить белорусских и российских спортсменов от всех соревнований под своей эгидой приняла Международная федерация дзюдо (IJF).
Об этом говорится на официальном сайте организации.
Дзюдоисты России и Беларуси отстранены от соревнований минимум до января 2023 года.
«Учитывая нынешние международные обстоятельства и с целью обеспечения защиты всех спортсменов-дзюдоистов, 21 сентября исполнительный комитет Международной федерации дзюдо решил не допускать к участию в международных соревнованиях спортсменов из России и Беларуси», – говорится в заявлении IJF.