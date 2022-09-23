Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне 23.09.2022, 7:34

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Глава республики заявил, что он и так перевыполнил план на 254%.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с оперативным штабом по проведению «специальной военной операции» заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет. Он пояснил это тем, что за время войны в Украине республика «перевыполнила план», сообщает «Кавказ Реалии».

Сюжет с выступлением руководителя региона вышел в вечернем выпуске новостей на ЧГТРК «Грозный». Участие в боевых действиях за время войны приняли 20 тысяч человек, сказал Кадыров. Чечня перевыполнила «спущенный план» на 254%, заявил он. О каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден, не уточнялось.

Кроме того, по словам Кадырова, родственники около 40 женщин, пытавшихся накануне провести в Грозном антивоенный митинг, уже мобилизованы и отправлены в Украину. Он также пригрозил, что любого, кто выйдет на митинг, или их мужей и всех детей будут отправлять «на передовую».

Ранее об этом сообщал представитель оппозиционного движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев: по его данным, родственников этих женщин заставили подписать документы, согласно которым они якобы записываются добровольцами.

В начале августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к участию на войне в Украине готовы порядка 19 тысяч жителей республики. Глава региона, который стал крупнейшим плацдармом для отправки солдат в зону боевых действий, регулярно отчитывается о количестве подготовленных сил, однако объективность таких оценок вызывает у экспертов серьезные сомнения.

15 сентября Рамзан Кадыров заявил, что главы российских регионов должны провести «самомобилизацию» и подготовить добровольцев для отправки на войну в Украине, не дожидаясь объявления Кремлем военного положения. По мнению главы Чечни, если каждый регион подготовит хотя бы одну тысячу добровольцев – «вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок».

21 сентября Президент России Владимир Путин объявил проведение в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий указ. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в рамках «частичной мобилизации» планируется призвать 300 тысяч человек, однако «Новая газета. Европа» со ссылкой на источник в администрации президента РФ сообщает, что в действительности засекреченный пункт президентского указа позволяет призвать до миллиона человек.

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