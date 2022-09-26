ВСУ рассказали, как они борются с иранскими дронами-камикадзе 26.09.2022, 12:48

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Оккупанты стали меньше использовать против Украины дорогостоящие крылатые ракеты.

В Украине подтвердили, что в последнее время РФ снизила количество ракетных ударов, но увеличила обстрелы с помощью дронов-камикадзе.

В ВСУ рассказали, как они борются с иранскими дронами-камикадзе После того как Иран поставил РФ несколько партий дронов-камикадзе, оккупанты все больше стали их применять против Украины, при этом значительно снизив обстрелы с помощью крылатых ракет. Сегодня, 26 сентября, спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в интервью телеканалу «Белсат» рассказал о дронах «Герань-2».

С его слов, как только РФ заполучила от Ирана дроны-камикадзе, оккупанты стали меньше использовать против Украины дорогостоящие крылатые ракеты. Вместо это ставка делается на сами дроны и на снаряды к системам «С-300». Игнат заявил, что всего из Тегерана в Москву вылетело четыре самолета «Ил-76», на борту которых может быть порядка 200 дронов. ВСУ учатся противостоять иранским дронам. Вначале оккупанты их опробовали на Харьковщине, когда дроны охотились за военной техникой, которую Украине поставляет Запад.

Позже их стали активно использовать на Одесчине против портовой инфраструктуры и военных объектов. Также дронами атакует противник и Николаевщину. Со слов Игната, в борьбе с дронами ВСУ используют все имеющееся оружие: от автоматов до систем РЭБ. Украинские защитники используют все методы, чтобы найти самый оптимальный. В ВС ВСУ признались, что украинским защитникам удалось сбить 8 из 10 первых дронов, которые оккупанты выпустили. Позже враги немного изменили тактику и приемы, однако в ВСУ учатся противодействовать и этому плану Кремля.

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