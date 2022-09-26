Сноуден получил от Путина российское гражданство 7 26.09.2022, 20:08

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Эдвард Сноуден

В РФ совсем плохо с мобилизацией?

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден, обвиняемый на родине в шпионаже и уже девять лет живущий в России, принят в гражданство Российской Федерации указом ее президента Владимира Путина. Документ появился 26 сентября на российском портале правовой информации.

Указом Путин предоставил гражданство России 72 мужчинам и женщинам из различных стран. Среди них под номером 53 оказался и «Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных штатах Америки».

В США Сноудену грозит до 30 лет лишения свободы по обвинению в незаконной передаче сведений, имеющих большое значение для нацбезопасности, передаче разведданных, а также краже государственной собственности.

В 2017 году Сноуден женился на своей девушке Линдси Миллс, переехавшей к нему в Россию. В конце 2020 года у пары родился первый сын, который получил российское гражданство. После этого Сноуден заявил о планах также стать гражданином РФ. Он объяснил, что не желает расставаться с сыном из-за того, что у них будет разное гражданство. При этом он говорил, что вместе с женой будет воспитывать ребенка в соответствии «со всеми ценностями Америки, которую мы любим». Весной 2022 года у пары родился второй ребенок.

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