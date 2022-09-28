Как работает новая система очереди на границе в Бресте 28.09.2022, 18:25

Теперь люди стоят в очереди, чтобы заехать в очередь.

На прошлой неделе отменили старую систему очереди на границе: перестало действовать и платное бронирование, и «бесплатная очередь». Отныне платят все, а въезд в зону ожидания осуществляется в порядке живой очереди. «Онлайнер» решили выяснить, как дела в Бресте, и связался с автомобилистом, застрявшим в очереди на границе с Польшей.

Если вкратце описать ситуацию у «Берестовицы», то подойдет фраза «теперь люди стоят в очереди, чтобы заехать в очередь». В ПП «Брест» — аналогичная проблема. Дело в том, что в местном накопителе довольно немного мест — около сорока. В итоге основная колейка формируется не в самом пункте пропуска, а на подъезде к нему. Даже в будний день. Это и есть брестская «очередь в очередь на границе». Читатель, который находился там, рассказал, что происходит.

«Мне нужно было назавтра попасть на работу в другой стране. Поэтому выехал из Минска в 5 утра, примерно к 9 часам был у пункта пропуска, — рассказал автомобилист. — Как оказалось, здесь растянулась очередь к въезду под шлагбаум. Только преодолев этот шлагбаум, машина попадает в электронную очередь, за что и нужно заплатить 9,6 рубля. Но до самого факта заезда в зону ожидания необходимо постоять в другой живой очереди. И вот она растянулась на 2,5 километра в сторону Брестской крепости».

«В местном чате пишут, что от момента приезда в конец очереди до попадания в зону электронной очереди проходит около 14 часов, — дополнил собеседник. — И это время неполного прохождения границы, люди не прошли проверку документов с польской стороны даже за полсуток. При этом очередь в очередь растет. Еще пару часов — и ее хвост будет у Брестской крепости».

«Сейчас идет сильный дождь, цивилизации никакой, только туалет в лесу, — описал обстановку мужчина. — Стоим на местном узком проезде. Очередь уходит в лес, ни о каких условиях пребывания речи не идет. Ближайшее кафе — в 15—20 минутах ходьбы. Но машину покинуть нельзя. Гарантированное место предусмотрено только в электронной очереди, за шлагбаумом. Здесь же отойти не получится. Если чуть прозевал — то и очередь потерял. Похоже, нужно ехать с двумя водителями на одной машине».

Тут же водитель увидел и как выглядит традиция «застолбить очередь на границе». Поначалу держат место для друга — стоят на один корпус позади впереди находящейся машины.

А потом в эти «форточки» подъезжают те самые друзья.

Альтернативный принцип вклинивания - паркуются на обочине, а потом запрыгивают в очередь при первой возможности.

Вот один из множества подобных фактов «вклинивания» на видео:

Также журналисты связались с Екатериной, которая проезжала границу в Бресте сегодня ночью на автобусе: «Машин, как обычно, — просто жуткая вереница. Но это уже привычное состояние. У автобусов же отдельная полоса. Перед нами было семь автобусов, наш восьмой. Мы простояли до прохождения 3 часа. И это, считаю, довольно быстро. Длительные паузы появляются, когда поляки оформляют беженцев из Украины. Видимо, это небыстрый процесс, а автобус без пассажиров уехать не может. Если считать итоговое время, то заехали на белорусскую сторону где-то в 19:20, выехали в Польшу ближе к полуночи».

По данным Госпогранкомитета РБ, с начала недели на въезд в ЕС увеличилось скопление грузовиков — в два раза.

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