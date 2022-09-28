История российского солдата, который сдался в плен украинцам 28.09.2022, 21:34

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Теперь он чинит российскую технику для украинской армии.

Алексей из Екатеринбурга поступил на службу 4 месяца назад, чтобы рассчитаться с кредитами. Его отправили воевать в Украину после короткого обучения на механика-водителя танка, передает ВВС.

После того, как танк был подстрелен ракетой и весь остальной экипаж погиб, Алексей решил сдаться в плен. По его словам, было страшно, потому что все, что ему говорили, что украинцы «допрашивают, пытают, убивают». На деле все оказалось не так, отмечает Алексей.

Теперь он чинит российскую технику для украинской армии. И планирует остаться в Украине и после окончания войны.

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