В тройном ДТП в Ивацевичском районе погиб россиянин 29.09.2022, 19:23

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Россиянин на трассе М1 выехал на встречку, где столкнулся с фурой и микроавтобусом.

Россиянин на трассе М1 по неустановленной причине выехал на встречку, где столкнулся с фурой и микроавтобусом. Водитель погиб на месте аварии, сообщает пресс-служба МВД.

29 сентября около трех часов ночи 32-летний россиянин за рулем VW Passat двигался по трассе М1 в направлении Минска. По предварительной информации, на 173-м километре трассы он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой Volvo под управлением 30-летнего бобруйчанина и микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter под управлением 45-летнего жителя города Дрогичин. От удара фура и микроавтобус съехали в кювет.

В результате ДТП водитель VW Passat погиб на месте происшествия. Действиям участников будет дана правовая оценка.

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