Что говорят белорусы, получившие повестки на сборы 12 29.09.2022, 20:00

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И что говорят в военкоматах.

Некоторые читатели «Зеркала» рассказывают, что они начали получать повестки на военные сборы. Другие сообщают, что их стали вызывать в местные военкоматы «просто поговорить и сверить данные». Чтобы узнать подробности, журналистка поговорила с теми, кому приходят повестки (их имена изменены в целях безопасности), и позвонила в военкоматы за официальной информацией.

Минчанин Владимир рассказывает, что повестка на военные сборы пришла ему по почте.

— Павестка з запрашэннем на медыцынскае пераасведчанне. Па часе нібы сапраўды чарга надыйшла ўжо — таму, думаю, гэта звычайная планавая павестка, — считает он.

Еще одного нашего читателя из Минска Станислава пригласили в военкомат сегодня утром.

— Сказали, что хотят пообщаться, якобы никто никого забирать не собирается. В военкомате вручили повестку на проверочные сборы. Ответили, что нет, это никак не связано с мобилизацией в России, — рассказал он.

Игорь тоже из Минска. Он рассказал о своем друге, которому вручили повестку на военные сборы. Все это происходило на рабочем месте.

— Ему 35 лет, он служил. Пришли на работу военные, после милиция, многим дали повестки. Друг поехал в военкомат, его оформили на сборы в Мачулищи на двадцать дней. О мобилизации ничего не говорили, добавили, что это просто очередные сборы, — говорит мужчина.

Житель столицы Владислав также получил повестку на «плановые военные сборы»:

— Когда ходил в военкомат, мобилизации в России еще не было, поэтому про нее речи не шло. Военком особо немногословен был. Сказал, что с собой лучше взять кнопочный телефон, потому что «смарты» будут забирать. Можно привезти пасту, зубную щетку, спортивный костюм, еду на день, сигареты, конфеты — что больше нравится. Говорил, что нас повезут в военную часть в Уручье.

О том, что их вызывали в военкоматы или им приходили повестки, нам также рассказали читатели из Молодечно, Бобруйска, Солигорска, Жодино и Горок. Процедура такая же, как и в Минске: вызов в военкомат на разговор, чтобы уточнить данные или получить повестку уже на сборы.

А что говорят в Минобороны и военкоматах?

Чтобы узнать, почему белорусов вызывают в военкоматы и связаны ли военные сборы с мобилизацией в России, журналистка позвонила в Министерство обороны под видом обеспокоенной гражданки Беларуси. С собеседником на горячей линии у нас получился следующий диалог.

— Моему мужу пришла повестка на военные сборы. На фоне мобилизации в России я начала переживать. Это все как-то связано?

— Нет, не связано.

— Ни на какую войну его не заберут?

— Нет, мы не принимаем участия в боевых действиях, не волнуйтесь.

— Но с нашей же территории летели ракеты в сторону Украины…

— Нет, с нашей [территории] ничего никуда не летит, это дезинформация какая-то. Я вам советую смотреть только официальные источники… Не волнуйтесь, это все в учебных целях, — ответили в Минобороны.

Журналистка также позвонила в два военкомата, из которых нашим героям приходили повестки. Вот о чем нам рассказали в военкомате Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов.

— Девушка, мы уже просто устали всем объяснять. Какая мобилизация в России? Россия есть Россия, а Беларусь есть Беларусь, — раздраженно уточнили в военкомате. — У нас постоянно проводятся плановые сборы. Если написано, что [повестка] на сборы, значит, это плановые сборы в Республике Беларусь. Они проходят в течение всего года. Не надо бояться.

— Вы сказали, что уже устали всем объяснять. Получается, вам много кто звонит по этом поводу?

— Ну конечно! Все фейков насмотрятся, наслушаются непонятно чего — и начинается! Мы уже устали отвечать на эти вопросы! Люди, дорогие, неужели непонятно, что все это ерунда на постном масле?

— Люди переживают, потому что с территории Беларуси ракеты запускаются…

— Девушка, давайте не будем… Я, если честно сказать, не слушаю ничего. Если объявят мобилизацию, то это, как говорится, видение нашего великого президента. Вот тогда будет мобилизация, когда по громкой связи, по радио скажут. А это повседневная работа военкоматов.

— А войны стоит ожидать вообще?

— Девушка, откуда я знаю? Мы хоть и работаем в этой сфере, но мы ее не ждем, — заверили нас.

Похожий разговор у нас получился и с собеседницей в военкомате Октябрьского района Минска.

— Мужу пришла повестка на военные сборы. А с чем они связаны? На фоне мобилизации в России становится страшно…

— С Россией это не связано. Это обыкновенные наши сборы, они у нас целый год. Мы к России никакого отношения не имеем.

— Можно не волноваться, что муж на войну пойдет?

— Не волнуйтесь, никуда он не пойдет. У нас тут не начинается еще ничего… Будем надеяться, что и не начнется, — ответили нам.

Напомним, сегодня Минобороны выпустили разъяснение и назвали пять причин, почему белорусы могут получить повестку. В ведомстве отметили, что речи «о какой-то мобилизации — частичной либо полной — не ведется». По информации Минобороны, это «рутинная ежедневная, ежегодная работа должностных лиц военных комиссариатов».

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