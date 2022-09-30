ВСУ вошли в Дробышево под Лиманом

ВСУ вошли в Дробышево под Лиманом1
- 30.09.2022, 21:11
- 7,810
Украинцы завершают окружение россиян на Лиманском направлении.
Украинские военные освободили поселок городского типа Дробышево, который находится в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области.
Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан.
«Дробышево — поселок в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области под контролем ВСУ», — написал он.
81-я ОАМБр записала видео, в котором сообщила о деоккупации населенного пункта в пятницу, 30 сентября.