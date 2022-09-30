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ВСУ вошли в Дробышево под Лиманом

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  • 30.09.2022, 21:11
  • 7,810
ВСУ вошли в Дробышево под Лиманом

Украинцы завершают окружение россиян на Лиманском направлении.

Украинские военные освободили поселок городского типа Дробышево, который находится в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан.

«Дробышево — поселок в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области под контролем ВСУ», — написал он.

81-я ОАМБр записала видео, в котором сообщила о деоккупации населенного пункта в пятницу, 30 сентября.

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