Легенда белорусского футбола Александр Прокопенко станет героем фильма 9 7.09.2022, 18:53

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Александр Прокопенко

Никого из динамовцев болельщики не любили так, как знаменитого Прокопа.

В Беларуси собираются снять фильм о легендарном футболисте Александре Прокопенко. Министерство культуры уже объявило конкурс синопсисов к будущей картине. «КП» вспоминает историю знаменитого Прокопа — легендарного игрока не менее легендарного минского «Динамо» в 1982 году. Никого из белорусских футболистов болельщики не любили так, как знаменитого Прокопа. Но пристрастие к алкоголю поставило на его карьере крест — он умер в 35 лет.

Александр Прокопенко любил футбол и дорожил семьей. Фото: из книги "Александр Прокопенко. Народный футболист".

Когда Беларусь жила футболом

40 лет назад, в 1982 году, Беларусь жила игрой футбольного минского «Динамо». И не было ничего и никого популярнее этой команда и ее игроков. Частенько на самые интересные игры билетов было не достать.

На «динамовском» стадионе зрители сидели на пронумерованных длиннющих деревянных скамейках. И когда уже, казалось, все плотненько прижаты друг к другу, подходил кто-нибудь еще. Он проходил вдоль ряда, находил номер своего места, и слышалось: «Ну-ка, мужики подвинься еще чуток». И все по-дружески теснились, чтобы принять его в компанию.

Так на трибунах набивалось 50 тысяч. У телевизоров – миллионы. Спроси у любого, кто лучший игрок «Динамо», и тебе недоуменно ответят: «Да ты что! Прокоп, конечно!».

Александр Прокопенко был для белорусских болельщиков их Пеле и Стрельцовым – кудесником на поле и человеком, потерявшим себя за его пределами.

В этом году исполняется 40 лет победе минского «Динамо» в чемпионате СССР – самому главному достижению белорусского футбола. Александра Прокопенко, как и многих его товарищей по той команде, уже нет в живых. Но если удастся сделать хороший игровой фильм об этом уникальном футболисте, то болельщики еще раз смогут пережить те невероятные моменты и отдать дань памяти Прокопу.

С друзьями по "Динамо". Фото: из книги "Александр Прокопенко. Народный футболист".

До 31 октября Минкульт, «Беларусьфильм», Белорусский союз кинематографистов и Фонд памяти Александра Прокопенко, проводят конкурс сценариев к фильму о легендарном футболисте.

А мы тем временем снимем с полки книгу «Александр Прокопенко. Народный футболист», написанную белорусским журналистом Сергеем Лисичкиным в соавторстве с сыном футболиста Дмитрием Прокопенко и вспомним яркие моменты жизни спортсмена в воспоминаниях его друзей и близких.

«Уникум даже на фоне суперталантов»

- Я много видел футболистов хороших, - говорит знаменитый футболист «Динамо» Владимир Курнев. - Прокоп – уникум даже на фоне суперталантов. Не припомню случая, чтобы кто-то настолько вливался в устоявшейся коллектив. А он у нас тогда в 70-х в Минске подобрался сумасшедший. И тут появляется самородок из Бобруйска. С такой интересной, несколько корявенькой техникой, но с сумасшедшей работоспособностью. Его в дубль – чтобы попривык. А он там в первых же матчах положил мяча четырем разным командам. И уже через несколько недель пребывания в Минске стал игроком основного состава «Динамо»… Такого моторчика и не хватало нашему спаянному и сыгранному коллективу.

Тут нам надо напомнить факты из биографии Александра. Родился он 16 ноября 1953 года в Бобруйске. Там же стал заниматься футболом. В 1970-1972 годах играл за местный «Строитель», где был лучшим бомбардиром чемпионата БССР. И это в 17 лет. В 1972-м его пригласили в «Динамо» - главную команду республики, выступавшую в чемпионате СССР. В 1973-м Прокопенко забил свой первый гол в Высшей лиге.

Заявление в ЗАГС жена понесла с будущим свекром

Наталья, жена Александра, говорит, что первое время скучал Саша по Бобруйску очень:

- При первой же возможности мчался домой. Побудет с мамой и на свидание со мной. Потом пригласил знакомиться с родителями. И вскоре сделал предложение. Как положено, с цветами, кольцом, наедине.

Заявление в ЗАГС Наталья отнесла… с отцом Саши!

- Ведь у Саши вечно то сборы, то игры, а когда домой приезжал – это заведение было закрыто. В конце концов отдал мне паспорт: «С батей отнесите заявление. Там дату назначат. «Динамо» меня, надеюсь, на собственную свадьбу отпустит».

Александр с женой и сыном. Фото: из книги "Александр Прокопенко. Народный футболист".

Так все и случилось.

А еще мне он один свадебный подарок устроил. Перед тем как расписаться, добыл по комсомольской линии путевку в санаторий в Венгрию на 15 дней. Не стоит объяснять, сколько это стоило и какой это был дефицит в то время. Я как в сказке побывала… А Саша только скромно глаза прятал: «Я с «Динамо» скоро весь мир объезжу, а когда ты успеешь?».

Весь мир Прокопенко объездить не успел, но в мае 1983-го побывал с командой в турне по США, где приключений было хоть отбавляй.

Дмитрий, сын Александра рассказывал:

- И вот время вылета уже подходит, а Прокопа нет. Пропал человек. Все извелись уже, Малофеев и Гарай валидол глотают. И тут, буквально за двадцать минут до посадки, подъезжает микроавтобус и из него выходит Прокопенко с горой подарков. Оказалось, местные бобруйские евреи “похитили” кумира, накормили, надарили сувениров, даже магнитофон презентовали, что по тем временам было очень круто.

Через десять лет после смерти Александра – в 1999-м, его жена и сын эмигрировали в США. Вряд ли он в советские 80-е мог представить такой поворот судьбы.

Гол-шедевр Прокопенко забил пяткой

Александр быстро вписался в команду и стал одним из ее лидеров. В 1974-м лучшим бомбардиром с 14 мячами был форвард Эдуард Малофеев, а за ним – с 9 голами – полузащитник Прокопенко. Три сезона подряд - в 1977-1979 годах – он был лучшим снайпером.

Полузащитник забивал на уровне лучших нападающих СССР. В 1982 году минское «Динамо» выиграло золотые медали. По резонансу и всеобщему ликованию это событие, пожалуй, можно назвать самым важным и ярким в спортивной белорусской истории.

Александр Прокопенко в том сезоне провел 30 матчей и забил 11 голов. А его гол-шедевр в игре против главного конкурента – киевского «Динамо» - стал самым ярким эпизодом того чемпионата. Да и вообще, было ли еще что-то более шедевральное в футбольной белорусской истории? Наверное, нет.

Легендарный гол пяткой. Фото: из книги "Александр Прокопенко. Народный футболист".

На 36-й минуте Юрий Пудышев прорвался по флангу и прострелил в штрафную на Александра Прокопенко. Находясь спиной к воротам, ударить как обычно было невозможно и Прокопенко каким-то образом изловчился в одно касание пробить пяткой. 50 тысяч человек буквально взлетели на воздух от восторга! В этом был весь Прокоп – технарь с неординарным мышлением и голевым чутьем.

Позже Пудышев скажет об этом голе: «Его посетила футбольная муза». Гол был в первом тайме. И вот команда выходит на второй из подтрибунного помещения…

Снова читаем отрывок из книги:

- А Санек, как всегда, на секунд 15 после всех. Мы уже к кромке поля подходим, и тут – взрыв оваций на трибунах, словно гол забили. Оборачиваюсь. Понятно все сразу становится. Народ стоя приветствует своего героя. У меня даже слезы на глазах. 50 тысяч аплодируют стоя настоящему гению.

«Буду играть даже на одной ноге»

Тренер того золотого «Динамо» Эдуард Малофеев сказал об Александре так:

- Это был очень совестливый человек, ему было стыдно играть плохо…

Последний матч чемпионского сезона минское «Динамо» проводило 19 ноября в Москве против «Спартака». Для золота нужна была только победа.

В ночь перед матчем их жизни игроки от волнения не могли заснуть. Сергей Алейников в книге «И жизнь, и слезы, и футбол» вспоминал:

«Тихонько отворяю дверь. Прихрамывая, по коридору нервно отмеряет шаги Прокопенко.

- Ты чего, Саня?

- Нога болит, не подвела бы завтра.

Вспоминаю, как днем он уговаривал Дмитракова, нашего бессменного врача:

- Максимыч, туже перевязывай, чтобы коленный сустав держался. Впрочем, если не получится, все равно буду играть. Даже на одной ноге.

Прокопенко отыграл весь матч, а минчане победили 4:3.

Прокопенко играл решающий матч за золото чемпионата СССР с травмированной ногой. Фото: из книги "Александр Прокопенко. Народный футболист".

Золотой сезон-1982 был вершиной в карьере Прокопенко. Затем его жизнь покатилась по наклонной.

В ресторане Прокопенко встречали футбольным маршем

Пристрастие к алкоголю и всенародная любовь были не лучшими попутчиками. Юрий Пудышев вспоминал, что у них было два любимых места в Минске – ресторан «Журавинка» и ресторан в гостинице «Юбилейная». Особенно «Журавинка», народный ресторан.

- Стоило там появиться вашим покорным слугам – сразу оркестр футбольный марш играл. Люди вставали, аплодировали. А мы гордо шли по ковровой дорожке к своему столику… Ему нельзя было из-за столика встать. Все только и зовут: «Иди к нам. А давай сюда!».

Эти веселья совсем скоро обернулись бедой.

- Не хочу вдаваться в подробности пьянок мужа – специалистов развелось много в последнее время, которые знают, сколько он и с кем употреблял. Но с «Динамо» его убрали, - рассказывала жена Наталья. - Это было все. У него отняли самое дорогое после нас – футбол, любимую игру, которой он поклонялся и обожал. Вдруг в один прекрасный момент из него как бы весь воздух выпустили, сломали хребет. Был футболист Прокопенко – и вдруг его больше нет.

В 1983-м году Прокопенко сыграл только 12 матчей за «Динамо». А в 1984 году попал в Лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП), куда направляли на принудительное лечение от алкоголизма. Там он провел год.

Потом пробовал вернуться в футбол. Немного играл в 1986-1987 годах за могилевский «Днепр» и бакинский «Нефтчи». И на этом все. В 1989-м снова был отправлен в ЛТП.

- Сашу выкинули на свалку, как ненужную вещь, - уверена жена. - Это и сыграло дальнейшую роль в его трагической судьбе. Он впал в ступор. ЛТП, Могилев, «Нефтчи» - это были уже последствия этого ступора… Насколько сильная личность он был в футболе, настолько оказался слабым в повседневном быту при первых же трудностях.

Какие письма писал из колонии! Каждая строчка плачет. Каждое слово кровоточит… Не справился Саша с собой. Я никого не виню. Так сложилась жизнь.

Умер Александр Прокопенко 29 марта 1989 года. Ему было только 35 лет.

Близкие и коллеги у могилы легендарного футболиста. Фото: из книги "Александр Прокопенко. Народный футболист".

В тот день Александр был в кафе гостиницы «Минск».

- По кафе от столика к столику ходил Саша, все его, по обыкновению, угощали. Был один без компании. Потом вышел в туалет – и уже за пределами зала рядом с гардеробом упал, - вспоминал администратор «Динамо» Леонид Василевский.

Товарищ по команде Георгий Кондратьев сожалел о раннем друга из жизни:

- Сохранять его надо было! Любыми доступными способами и методами! Виноваты все мы, что где-то не углядели, не настояли.

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