На Комаровке продают необычный сыр, который меняет цвет 3 7.09.2022, 19:07

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Какой он на вкус и сколько стоит.

На выходных на Минском столичном рынке появился сыр, который сможет удивить! Он меняет цвет, а по вкусу напоминает сливочный пудинг с лавандой, сообщает Вlizko.by.

Продавец Анна еще не успела выставить ценники. Увидела, что мы засмотрелись на сыр, и сразу предлагает попробовать. Не отказались.

Сыр мягкий, а текстура сливочная. Хорошо чувствуются травы, но не затмевают весь вкус. Пробовали ли вы сыр с пажитником, например?

Здесь точно так же добавлена прямо в сыр порубленная трава. Базилик присутствует повсюду, создавая специфический травяной вкус. Он ощущается на зубах. При этом сыр не терпкий, а нежный. По вкусу и консистенции напоминает моцареллу или сыр бри.

А фиолетовый с лавандой не с чем сравнить. Раньше не пробовали подобное. Травы имеют итальянские ноты, но это белорусское производство.

Сыр привозит «Бабушкина Крынка». Анна говорит, что год назад было четыре разных вкуса, а сейчас только два: «Violet» с лавандой и «Blumarin» с базиликом.

В составе на первом месте пастеризованное молоко, но и Е536, Е-120, Е-132 с консервантами присутствуют. Возможно, благодаря этому и происходят изменения.

В разрезе виден насыщенный яркий цвет и обилие трав. А если подождать пару секунд, то и эффект хамелеона можно увидеть. От краев идет плавное потемнение, которое впоследствии имеет нежно-голубой цвет.

Желающих попробовать много. Но те, кто видят его впервые, берут немного: за 264 грамма мы отдали 4, 80 рубля, а кило стоит — 18 рублей 20 копеек.

Анна советует покупать как минимум 200 грамм, в противном случае можно не увидеть, как меняется цвет сыра.

— Если вы купили сегодня и вечером ждете гостей, то все с ним будет хорошо, но через неделю свойства хамелеона исчезнут (смеется). В большинстве случаев эффект краткосрочный, — рассказывает продавец Инна. — Но если возьмете кусочек весом в 300 грамм и потихонечку будете отрезать, то эффект не заставит себя ждать.

Использовать можно для приготовления любых блюд. Преимущественно покупают для сырных тарелок. Стоит помнить — это десертный сыр, поэтому хорошо подходит для украшения.

Нас предупредили, что деликатес лучше нарезать перед самой подачей, чтобы гости видели изменение цвета.

Анна считает, что эта новинка может понравиться не только рестораторам, но и тем, кто хочет удивить своих домочадцев.

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