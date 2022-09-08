Депутаты из Санкт-Петербурга проголосовали за отстранение Путина от власти 22 8.09.2022, 14:06

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фото: epa

Он совершил госизмену.

Группа депутатов из Санкт-Петербурга официально призвала Государственную думу России отстранить с должности президента РФ Владимира Путина. По мнению политиков, он совершил госизмену, когда начал «специальную военную операцию» против Украины.

Соответствующее обращение было принято на голосовании петербургского Совета муниципального образования (МО) «Смольнинское». Об этом 8 сентября сообщил в Twitter депутат МО Никита Юферев.

В обращении к Госдуме говорится, что на войне гибнут «молодые, трудоспособные» граждане РФ, страдает российская экономика, НАТО расширяется на восток, а Украина получает новое вооружение.

«Считаем, что решение президента Путина о начале СВО наносит вред безопасности России и ее граждан», – написано в обращении к депутатам Государственной думы.

Юферев отметил, что он считает важным «говорить о происходящем и обращаться к разным аудиториям с разными аргументами, чтобы все это закончилось как можно скорее».

Добавим, вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину депутаты МО «Смольнинское» направили Путину обращение с призывом остановить войну и уйти в отставку. Также они хотели провести в Петербурге антивоенный митинг, но власти города отказались его согласовать.

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