Группа «Тінь Сонця» записала песню по-белорусски для Полка Калиновского 5 8.09.2022, 19:16

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Песня называется «Перамогі сцяг».

Украинская группа «Тінь Сонця» специально для белорусского Полка Кастуся Калиновского записала по-белорусски песню «Перамогі сцяг».

«В день победы в Оршанской битве, когда 8 сентября 1514 года войско Великого Княжества Литовского наголову разгромило под Оршей войско Московского княжества, мы презентуем вам клип на эту песню. В главной роли воин-калиновец с позывным «Булак», который с самого начала полномасштабной войны стал в ряды защитников Украины и был среди героев, отстоявших Киев», — пишут калиновцы в своем ютуб-канале.

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